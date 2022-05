Stuttgarter E-Commerce-Agentur EXCONCEPT wird einer von aktuell 15 Shopware Platin-Partnern weltweit

EXCONCEPT GmbH - Unternehmensvorstellung

Seit 2011 unterstützt die Agentur EXCONCEPT GmbH Unternehmen bei der Umsetzung unterschiedlich komplexer E-Commerce-Projekte. Mit seinem Leistungsportfolio betreut EXCONCEPT heute mittelständische Unternehmen und Konzerne aus dem in ganz Europa. Zum Leistungsspektrum zählen neben E-Commerce-Projekten im B2C- und B2B-Bereich Lösungen in den Bereichen Datenintegration, Multichannel-Commerce, Produkt-Informations-Management, digitaler Kundenservice, Digitalisierung von Verlagen. Inzwischen arbeiten über 40 Mitarbeiter für das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Stuttgart und einer Tochterfirma in Belgrad.