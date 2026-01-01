Noch schärfer, noch markanter: der Audi R8 V10 RWD und der Audi R8 LMS GT4

Ratgeber
KI-Integration im Mittelstand: Warum Systemanbindung über den Erfolg entscheidet
KI-Tools scheitern im Mittelstand oft an fehlender Systemanbindung zu ERP, CRM & Co. Erst durch Integration statt isolierter Nutzung entfaltet KI echten Mehrwert. Der Beitrag erklärt, warum Standards wie das Model Context Protocol (MCP) dabei die technische Basis liefern.
AllBytes GmbH
Pressemitteilung/press release
Gaming als Teambuilding: Kölner Startup PLAY AS ONE erfindet Teamevents neu
Während viele Unternehmen ihre Teams Jahr für Jahr zum Bowling, Lasertag oder in den x-ten Escape Room schicken, bringt ein neues Kölner Startup frischen Wind in die Region Köln/Bonn: PLAY AS ONE verbindet E-Sport und Teambuilding zu einem innovativen Event-Format.
PLAY AS ONE UG
Pressemitteilung/press release
geoCapture wird zur Plattform: GaLaBau 2026 zeigt geonardo.ai® und supplyFlow
geoCapture präsentiert auf der GaLaBau 2026 (15.–18. September, Nürnberg, Halle 4A, Stand 404) den nächsten Schritt zur Plattform für den Garten- und Landschaftsbau. Zeiterfassung, Fahrzeugortung, Werkzeugortung und Dokumentation laufen darin bereits zusammen – auf der Messe kommen mit geonardo.ai® und supplyFlow zwei neue Bausteine hinzu.
geocapture GmbH
Pressemitteilung/press release
Neuer KI-gestützter Chatbot von ISINGERMERZ verbindet Tradition und Technologie
Mit einem KI-gestützten Chatbot erweitert ISINGERMERZ sein digitales Serviceangebot. Der virtuelle Assistent auf der Unternehmenswebsite beantwortet ab sofort rund um die Uhr erste Fragen, erleichtert die Orientierung auf der Website und informiert über Leistungen sowie die langjährige Expertise des Unternehmens im Messe- und Eventbau sowie bei…
Isinger + Merz GmbH
Pressemitteilung/press release
Maximale Probenreinheit und verlässliche Beschaffung: Metralix startet B2B-Fachportal für den Laborbedarf
Der B2B-Spezialist Metralix startet sein Online-Portal metralix.de für zertifizierten Laborbedarf. Pharmazeutische Betriebe, Forschungseinrichtungen und Diagnostiklabore erhalten ab sofort direkten Zugang zu GLP- und GMP-konformen Verbrauchsmaterialien sowie verlässlicher Laborausstattung – für lückenlose Dokumentation und maximale…
Metralix
News
Innovation trifft Industrie: prototype.club bringt Maschinenbauer und Startups in Wochen zusammen
SPARX ist das Open-Innovation-Format von prototype.club für die Energiewirtschaft. Unternehmen bringen konkrete Herausforderungen ein, die gemeinsam mit Start-ups und Technologiepartnern in kurzer Zeit bearbeitet werden. Ziel sind umsetzbare Lösungen, Prototypen und Pilotprojekte – von der Problemdefinition über das Matching bis zur Skalierung…
Prototype Club GmbH
Pressemitteilung/press release
Norvio veröffentlicht Fachanalyse: Warum die Krankenstandsquote allein Unternehmen in die Irre führt
Die Datenplattform Norvio zeigt in einer neuen Fachanalyse, warum die Krankenstandsquote allein keine belastbare Bewertung betrieblicher Fehlzeiten ermöglicht. Entscheidend sind zusätzlich Fallhäufigkeit, Falldauer, Langzeitausfälle sowie Unterschiede zwischen Abteilungen, Tätigkeiten und Branchen.
Norvio.de
Bericht
Rentenanpassung-Compivent: Steigende Bezüge – wachsende Belastungen
Die Renten in Deutschland steigen regelmäßig. Einmal im Jahr werden sie angepasst, zuletzt mit spürbaren Erhöhungen für Millionen Menschen. Für viele Rentner bedeutet das ein Plus im Geldbeutel und ein Stück finanzielle Sicherheit im Alltag. Compivent-Experte, Sven Thieme, gibt einen Überblick.
Compivent GmbH
Bericht
Klimageräte von Home Perfect: Sparsam kühlen, komfortabel wohnen
Sommer, Sonne und Photovoltaik: Moderne Klimageräte sorgen drinnen für angenehme Temperaturen und entfeuchten die Luft. Je nach Modell können sie in der Übergangszeit auch heizen.
Home Perfect GmbH
Pressemitteilung/press release
Arnold-Consulting bündelt digitale Promotions in einer Rundum-sorglos-Lösung für Markenhersteller
Arnold-Consulting unterstützt Unternehmen im gesamten DACH-Raum bei der Konzeption und Umsetzung digitaler Promotions – von Gewinnspielen und Cashback bis zu Couponing und Sammelaktionen. Das Leistungsangebot umfasst die Promotion-Landingpage, Teilnahmeprozesse, operative Abwicklung, Fulfillment und finanzielle Absicherung. So erhalten…
Arnold-Consulting
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