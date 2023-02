weeve und Enclave bündeln ihre Kräfte für sichere Konnektivität und verbesserten ROI für IoT-Implementierungen

Enclave, eine Zero Trust Network Access (ZTNA)-Plattform mit Sitz in London, bietet eine private Zugangslösung als Alternative zu herkömmlichen VPNs. Damit können Kunden sicher auf interne Netzwerkressourcen und Workloads zugreifen, ohne dass ein VPN-Client oder teure Hardware benötigt wird. Enclave nutzt modernste Technologie zur Verschlüsselung von Daten und zur Authentifizierung von Systemen, Geräten und Nutzern, so dass nur autorisierte Parteien auf Ressourcen im privaten Netzwerk zugreifen können.

Das Berliner Hightech-Unternehmen weeve bietet eine IoT-Edge-Application- Building-Plattform, mit der Kunden einfach IoT-Apps erstellen und damit die von ihren Maschinen generierten Daten auswerten können. Für die Plattform sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, so dass sie für Unternehmen jeder Größe zugänglich ist. Sie bietet außerdem fortschrittliche Analysetools wie maschinelles Lernen und KI, um Kunden dabei zu helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen.