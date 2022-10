Business-Coach erhält Rednerpreis.

Christian Ebner ist in Mastershausen als einer der besten Speaker ausgezeichnet worden. Aus der ganzen Welt reisten 147 Rednerinnen und Redner zum Rednerwettstreit nach Rheinland-Pfalz an, um ihr Rednertalent auf zwei Bühnen unter Beweis zu stellen. Eine fachkundige Jury entschied am Ende nach einer Vorauswahl über den Sieger.