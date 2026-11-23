Auch die Dauer lässt sich nur grob angeben. Laut dem Anbieter Logitel vergehen von der Vorvermarktung bis zum Anschluss oft viele Monate bis mehrere Jahre. Läuft der Ausbau bereits, sind es meist 6 bis 12 Monate. Ist ein Hausanschluss schon vorhanden, dauert es oft nur wenige Wochen, bis die Wohnung angeschlossen ist. Das sind Richtwerte, keine Zusagen. Verbindliche Termine sollten sich Interessierte schriftlich geben lassen.

Bei den Kosten gilt: Der Hausanschluss ist während des Ausbaus oft kostenlos. Wer später nachbestellt, zahlt je nach Anbieter häufig mehrere Tausend Euro für den Nachanschluss. Die Kosten des Hausanschlusses trägt grundsätzlich der Eigentümer, eine Umlage auf Mieter ist nur eingeschränkt möglich. Tarif und Router bezahlen Kunden selbst. Wer sich schon während des Ausbaus entscheidet, kann den späteren Nachanschlusspreis sparen, sollte aber vorher genau prüfen, was im Vertrag steht.

Für Arbeiten auf dem Grundstück braucht der Anbieter die Zustimmung des Eigentümers. In Wohnungseigentümergemeinschaften ist der Ausbau laut einer Quelle in der Regel zu dulden, wenn er zumutbar ist. Mieter sprechen am besten früh mit dem Vermieter, beauftragen nichts selbst und nehmen keine baulichen Veränderungen ohne Zustimmung vor.

Vor dem Abschluss lohnen sich fünf Fragen: Wird die Faser bis in die Wohnung verlegt oder endet sie im Keller? Gibt es einen verbindlichen Zeitplan für Bau und Freischaltung? Wann beginnt die Mindestlaufzeit, und was kostet ein eventueller Übergangsvertrag? Ist der Hausanschluss im Preis enthalten, und was würde er bei späterer Bestellung kosten? Passt der eigene Router zum Glasfaseranschluss?

Eine ausführlichere Fassung bietet der Ratgeber „Glasfaser-Hausanschluss: Ablauf, Kosten und Zustimmung“ auf netzsparer.com. Quelle: Logitel, „Glasfaser-Ablauf: Schritte, Dauer und Kosten“. Hinweis: Allgemeine Information, keine Rechts- oder Finanzberatung. NetzSparer finanziert sich über Partnerprovisionen; auf einzelnen Seiten stehen gekennzeichnete Partnerlinks.