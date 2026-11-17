Sabrina Fischäß aus Senden hat für Wichtel-Eltern den Wichtel-Notfall gebaut. Eltern geben an, welches Material zu Hause ist, wie frech der Wichtel sein darf und wie viel Zeit noch bleibt. Die Anwendung schlägt dann passende Streiche aus einer Sammlung von 124 vor, jeweils mit Anleitung und der Notiz, die der Wichtel hinterlässt. Sie läuft im Browser auf jedem Handy, ohne App-Download, und lässt sich wie eine App auf dem Startbildschirm ablegen.

„Ich stand selbst abends vor der Wichteltür und hatte keine Idee mehr. Die meisten Listen im Netz helfen dann nicht, weil die Hälfte Material braucht, das man nicht im Haus hat. Ich wollte etwas, das mit dem arbeitet, was da ist“, sagt Fischäß.

Der Zugang kostet einmalig 9,90 Euro und gilt für die ganze Saison. Für Vereine, Kita-Fördervereine, Läden und Arbeitgeber gibt es eine Lizenz, mit der sie den Zugang als Advents-Dankeschön an ihre Familien weitergeben können, ab 20 Familien für 3 Euro pro Familie zuzüglich Mehrwertsteuer. Radio 7 hat am 13. November in der Morningshow über den Wichtel-Notfall berichtet.

Ein Hinweis für die Berichterstattung: Der Wichtel lebt davon, dass Kinder an ihn glauben. Fischäß bittet deshalb, Bilder und Texte so zu gestalten, dass sie sich an Eltern richten. Testzugang für Redaktionen auf Anfrage.