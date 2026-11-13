M7 Consulting: Strategisches Marketing für B2B-Unternehmen aus Industrie und Mittelstand

Vertriebsverbesserung durch Positionierung, Bekanntheit und Image

M7 Consulting ist eine auf strategisches Marketing spezialisierte Unternehmensberatung aus der Region Ingolstadt. Der Fokus liegt auf B2B-orientierten Industriebranchen, insbesondere der Technologieindustrie. Das Leistungsspektrum reicht von Markenmanagement und strategischer Positionierung über die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien bis hin zu Vertriebsunterstützung und Unternehmensentwicklung.

Der Inhaber von M7 Consulting, Dr. Michael Schilhaneck, verbindet rund 15 Jahre Managementerfahrung im Umfeld international agierender Technologieunternehmen mit wissenschaftlicher Expertise in den Bereichen Markenführung und strategischem Marketing. Im Mittelpunkt seiner praktischen und wissenschaftlichen Tätigkeit steht die Steigerung von Bekanntheit und Image von Unternehmen und Produkten in definierten Zielgruppen mit dem Ziel, die Vertriebsergebnisse zu verbessern. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes hat sich bereits in zahlreichen Beratungsprojekten für Unternehmen aus Industrie und Mittelstand im DACH-Raum sowie in Südtirol bewährt.

Das Beratungskonzept von M7 Consulting umfasst sechs aufeinander abgestimmte Leistungsbausteine, die gemeinsam darauf abzielen, die Vertriebsergebnisse von Unternehmen nachhaltig zu verbessern.

Markenmanagement

M7 Consulting unterstützt Unternehmen dabei, ihre Marke strategisch weiterzuentwickeln. Durch gezieltes Markenmanagement werden die relevanten Dimensionen „Bekanntheit“, „Image“ und „Treue“ in den Zielgruppen nachhaltig gestärkt.

Strategische Positionierung

M7 Consulting erarbeitet für Unternehmen modellgeleitet eine präzise strategische Positionierung, die zentrale Parameter wie Mission Statement, Purpose, Kernkompetenzen, Differenzierungsmerkmale, Kundennutzen u.a. umfasst und dadurch eine passgenaue Ansprache der definierten Zielgruppen ermöglicht.

Entwicklung Marketingstrategie

M7 Consulting entwickelt Marketingstrategien, die auf definierten Zielen basieren und festlegen, welche Maßnahmen wann, mit welchen Inhalten und welcher Tonalität gegenüber welchen Zielgruppen unter Berücksichtigung des verfügbaren Budgets eingesetzt werden.

Operatives Marketing

Ausgehend von der entwickelten Marketingstratege übernimmt M7 Consulting zudem die Aussteuerung der operativen Umsetzung ganzheitlich oder in ausgewählten Teilbereichen, von der Planung über die Koordination bis hin zum Monitoring und der Ableitung gegebenenfalls notwendiger Optimierungsmaßnahmen.

Vertriebsunterstützung

Im Bereich der Vertriebsunterstützung steht die strategische und operative Begleitung des Vertriebs im Vordergrund, von der Entwicklung zielgruppenspezifischer Vertriebsunterlagen und überzeugender Nutzenargumentationen bis hin zur Unterstützung entlang des Sales Funnels, beispielsweise durch Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit (Awareness), Leadgenerierung und Leadqualifizierung.

Unternehmensentwicklung

M7 Consulting unterstützt wachstumsorientierte Unternehmen sowohl bei ihrer internen Weiterentwicklung als auch bei ihrer externen Geschäftsentwicklung, von der Professionalisierung organisationaler Strukturen und Prozesse bis hin zur Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder.

Fazit: Wettbewerbsvorteile mit Vertriebspotential

Insgesamt betrachtet fasst Schilhaneck das Beratungskonzept von M7 Consulting wie folgt zusammen: „Markenführung, strategische Positionierung und zielgruppengerechte Marketingstrategien sind komplexe und eng miteinander verknüpfte Themenfelder, die systematisch aufgebaut und gesteuert werden müssen. Unternehmen, die dem nicht nachkommen, verspielen entscheidende Wettbewerbsvorteile und damit einhergehende Vertriebspotenziale. Genau hier setzt M7 Consulting an – präzise, bedarfsgerecht und mit unternehmerischem Verständnis. Das Beratungskonzept richtet sich insbesondere an B2B-orientierte Unternehmen mit 100 bis 1000 Mitarbeitenden.“

Weiterführendes unter www.m7consuling.de.