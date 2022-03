dSales Plus ist live

Meerbusch, 10.03.2022 - Immer wieder hatte Rolf Fellmann in den vergangenen Jahren miterlebt, wie die dringend notwendige Digitalisierung von Vertriebsprozessen in Unternehmen gescheitert war. Entweder, weil die Lösungen zum Zeitpunkt der Fertigstellung schon wieder überholt waren, oder weil es einfach an den notwendigen Ressourcen und am Wissen innerhalb der Unternehmen fehlte. Die Idee: Ein strukturierter, digital angelegter Ansatz, der Vertriebsprozess und begleitende Online Marketing-Kommunikation verzahnt und Vertriebsprozesse für erklärungsbedürftige Produkte neu denkt. Und erfahrene Experten, die dabei helfen. Der Name: dSales Plus, die jetzt als GmbH mit Rolf Fellmann als Geschäftsführer gestartet ist.

Die dSales Plus GmbH unterstützt Unternehmen beim Auf- und Ausbau eines effizienten, digitalen Vertriebes im B2B-Umfeld durch die Etablierung automatisierter, durchgängiger und digitaler Prozesse in Marketing und Vertrieb und einer eng am Nutzenversprechen orientierten Marketingkultur. dSales Plus-Gründer und Geschäftsführer Rolf Fellmann: „Wir analysieren bis in die letzte Ecke, beraten ohne Kauderwelsch und gestalten, verbessern und optimieren so lange, bis es rund läuft. Mit unserem innovativen Lösungsportfolio „Value up“ kommen wir gemeinsam mit den Unternehmen schnell zu Ergebnissen, die sich bezahlt machen. Wir wollen, dass vorhandenes Potential auch wirklich voll ausgeschöpft wird und zeigen, welche verborgenen (digitalen) Möglichkeiten in den Marketing- und Vertriebsprozessen schlummern. Denn: Vertriebserfolg ist kein Glücksspiel!“

Unterstützt wird Rolf Fellmann von einem Team aus Fachleuten für die Bereiche Leadgenerierung und -Qualifikation, die Königsdisziplin Neukundengewinnung und Generierung höherer Umsätze, aber auch für das weite Feld der oftmals vernachlässigten Kommunikation mit nutzenorientierter Sprache und professionellem Kundendialog.

Der Gründer ist ein erfahrener Profi

Rolf Fellmann war bereits 1991 in die Welt des Marketings gestartet und hatte sich später noch einmal durch einige Semester Wirtschaftsinformatik weitergebildet, hatte dann als Angestellter (unter anderem 12 Jahre als Sales Executive bei EMC Deutschland) Erfahrungen im Business Development, People Management und bei der Etablierung erfolgreicher Vertriebs- und Technologie-Partnerschaften auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt und sich schließlich vor 14 Jahren selbstständig gemacht. Seitdem hat er viele Firmen in verschiedenen Branchen begleitet und weiß daher um deren Herausforderungen, aber auch Schwierigkeiten, „neue Welten“ zu gestalten. Ebenso lange ist Rolf Fellmann als Investor und Gründer unterwegs. Neben seiner Consultingfirma „fellmann Sales Performance & Solution ist er unter anderem im Vorstand des AngelEngine e.V. und außerdem Geschäftsführer der „rhein invest GmbH“.