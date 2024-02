Neues Markendesign für Kapten & Son

Der neue Claim der Marke „BE THE EXPERIENCE“ ist bereits seit Herbst 2023 in Gebrauch. Dahinter steckt der neue Markenfokus, der sich auf die Anfänge der Brand bezieht: „Die Experience stand für uns von Anfang an im Mittelpunkt. Damals, zu Gründungszeiten, haben wir jede Bestellung selbst verpackt, die Kisten mit Holzwolle ausgefüllt, sie mit einem Siegel verschlossen und eine handgeschriebene Notiz beigelegt. Das geht so heute nicht mehr, aber die Experience steht weiterhin im Fokus: wir möchten, dass jeder, der mit der Marke in Berührung kommt, eine gute Erfahrung hat – egal ob es eine Bewerberin ist, die zu uns ins Büro kommt und zur Begrüßung einen Kaffee an unserer Barista Bar genießt oder ein Kunde, der im Store eine tolle Beratung kommt. Und wir möchten natürlich auch, dass unsere Kund*innen mit unseren Produkten ihre eigenen Experiences erleben. Da genau das so wichtig für uns ist, haben wir es auch zu unserem neuen Claim gemacht“, so Co-Founder Fabian Deventer. Außerdem soll die Kapten & Son Community künftig noch mehr Teil der Marken-Experience sein. „Wir wollen ihre Bedürfnisse und Lebensstile noch besser verstehen, um sie in ihrem Alltag zu begleiten, aber auch dazu inspirieren, Neues zu erleben.“

Anlässlich des Jubiläums und der Einführung des neuen Designs hat die Marke auch eine eigene Zeitschrift erstellt, die ab dem 15.02.24 in allen Kapten & Son Stores erhältlich ist, sowie als ePaper auf https://bit.ly/kaptenandsonmagazin

Das Rebranding wird durch eine Plakatkampagne in Köln, sowie Video-Ads auf Meta und YouTube beworben: https://www.youtube.com/watch?v=Qfy4cazsEMU

