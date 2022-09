R211-Agentur ist Red Dot Award Winner 2022

Die Düsseldorfer Kommunikationsagentur R211 wird in diesem Jahr mit dem renommierten Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022 ausgezeichnet. R211 erhält den internationalen Preis für das Projekt Hair Haus Vision Book. Gemeinsam mit dem Viersener Friseurgroßhändler Hair Haus hat die Agentur ein Vision Book für alle Beschäftigten des Unternehmens kreiert. Mit dem Buch wird die neue Vision von Hair Haus regelrecht erlebbar. Vor allem die Art und Weise der Inszenierung macht dies möglich, denn die charakteristischen Unternehmenswerte werden unterhaltsam thematisiert – mal illustrativ, mal typografisch oder fotografisch. Das Motto lautet: Überzeugen statt Belehren. Jedes Vision Book ist personalisiert und wurde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hair Haus persönlich übergeben.

Für Angela Kettler-Bott, Gründerin von R211, ist die Auszeichnung denn auch Anerkennung und Motivation zugleich. „Wir freuen uns sehr über den erneuten Gewinn eines Red Dot Award, vor allem auch für unseren Kunden Hair Haus, der sehr viel Engagement in dieses Projekt gesteckt hat“, so die Marken-Expertin. „Am meisten freut uns, dass wir mit dem Vision Book in der internen Kommunikation bei Hair Haus für eine Aufbruchstimmung gesorgt haben“. Für R211 ist der Red Dot Award bereits ein alter Bekannter. Schon 2015 erhielt das Team um Kettler-Bott den begehrten Preis für das außergewöhnliche Digital Konzept einer Rechtsanwaltskanzlei.

Red Dot Award wird in drei Disziplinen vergeben

Das Design Zentrum Nordrhein-Westfalen zeichnet seit 1955 herausragende Gestaltungen aus. Der Name und die Marke des heute international bekannten Wettbewerbs wurde in den 1990er Jahren von Prof. Peter Zec entwickelt. Der begehrte Red Dot hat sich als anerkanntes Qualitätssiegel etabliert und wird in den Disziplinen Product Design, Design Concept sowie Brands & Communication Design vergeben. Die Einreichungen des Red Dot Design Award werden von einer internationalen Jury aus Designern, Professoren und Journalisten unterschiedlicher Fachbereiche bewertet und ausgezeichnet. Neben dem Designwettbewerb zählen noch drei Museen, ein Institut und ein Verlag zu der bekannten Marke mit dem roten Punkt.

Seit 1993 sind internationale Agenturen, Designer und Unternehmen jährlich zur Teilnahme am Red Dot Award: Brands & Communication Design eingeladen. Die Jury bewertet Marken und Arbeiten des Kommunikationsdesigns. Die Teilnehmer können ihre realisierten Projekte und Kampagnen in 18 Kategorien des Kommunikationsdesigns einreichen. Für die Gewinner bedeutet die Auszeichnung im besten Fall weltweite, branchenübergreifende Sichtbarkeit und Bekanntheit für Projekt und Marke und berechtigt außerdem zur Verwendung des Siegerlabels.

R211 wird im Rahmen der Red Dot Gala am 28. Oktober 2022 ausgezeichnet. Die preisgekrönten Entwürfe werden unter anderem in den Red Dot Design Museen, auf der Website und im Red Dot Design Yearbook vorgestellt.