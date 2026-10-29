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242. Pfankuch Auktion für Briefmarken & Münzen

29. Oktober 2026, 14:04
Braunschweig,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 1. bis 3. Dezember 2026, findet unsere 242. Auktion für Briefmarken, Münzen und Postgeschichte mit einem attraktiven Angebot von über 2.900 Losen internationaler Philatelie und Numismatik statt.

242. Pfankuch Auktion

242. Pfankuch Auktion
© Karl Pfankuch

In unserer Herbstauktion, wie gewohnt wieder inklusive „Live-Bieten“ im Internet, offerieren wir ein breit gefächertes Angebot mit vielen Seltenheiten deutscher und internationaler Sammelgebiete von der Klassik bis in die Neuzeit.

Der philatelistische Teil umfasst mehr als 1.800 Einzellose aus aller Welt sowie aus den deutschen Staaten, dem Deutschen Reich und den deutschen Nebengebieten. Das Angebot reicht dabei von seltenen Spitzenstücken im gehobenen Preissegment bis hin zu attraktiven Losen für engagierte Sammler und Neueinsteiger.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen drei umfangreiche Spezialgebiete: das Großherzogtum Baden mit wertvollen Stücken und Preziosen, eine schöne Auswahl Brustschildmarken- und belege sowie die Deutschen Auslandspostämter und Kolonien mit ca. 450 Losen und postgeschichtlichen Highlights.

Der Sammlungs- und Münzblock umfasst insgesamt über 1.000 Lose: meist unberührte Posten, Sammlungen und Nachlässe, zahlreiche Großposten, sowie wertvolle Münzsammlungen, Anlage- und Sammlermünzen.

Darunter sind Altdeutschland und das Deutsche Kaiserreich gut vertreten mit seltenen Talern und Reichs-Goldmünzen, ferner exotische Silberunzen, Goldmünzen aus aller Welt, u.a. Schwarzburg-Sondershausen, 20 Mark 1896 A, Karl Günther (1880-1909), Hessen-Darmstadt, 5 Mark 1877 H, Ludwig III. (1848-1877), Deutsch-Ostafrika 15 Rupien 1916 T (Tabora) in zwei verschiedenen Varianten und US-amerikanische Münzen ab 1887, darunter allein ca. 230 verschiedene Morgan-Dollar, viele davon in hohem Grading.

Zur persönlichen Besichtigung und/oder Teilnahme an der Auktion melden Sie sich bitte bei uns an!

Viel Freude beim Stöbern und Bieten wünscht Ihnen

Ihr Auktionshaus Karl Pfankuch & Co

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über Karl Pfankuch & Co.

Das Auktionshaus Karl Pfankuch & Co steht für den Kauf und Verkauf von hochwertigen Briefmarkensammlungen, Briefen und Münzen.

Dabei steht zunächst die persönliche und unverbindliche Beratung sowie die ehrliche Einschätzung zum Wert Ihrer Briefmarkensammlung oder Münzen im Vordergrund.

Durch unsere langjährige Erfahrung und den Fachaustausch in internationalen und nationalen Verbänden wie z.B. GPS, PTS und dem BDB, dem wir als Gründungsmitglied angehören, haben wir Fachkompetenz in allen philatelistischen Sammelgebieten.

Von der ersten Beratung bis zur Abrechnung erfahren Sie eine hohe Transparenz und eine sehr gute Kundenbetreuung. Eine zügige Abrechnung und gute Bonität runden unser Profil ab.

Wir verfügen über eine große Anzahl von Stammkunden, die wir persönlich kennen und schätzen und würden uns freuen, Sie bald dazu zählen zu dürfen.

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