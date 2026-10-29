242. Pfankuch Auktion für Briefmarken & Münzen

In unserer Herbstauktion, wie gewohnt wieder inklusive „Live-Bieten“ im Internet, offerieren wir ein breit gefächertes Angebot mit vielen Seltenheiten deutscher und internationaler Sammelgebiete von der Klassik bis in die Neuzeit.

Der philatelistische Teil umfasst mehr als 1.800 Einzellose aus aller Welt sowie aus den deutschen Staaten, dem Deutschen Reich und den deutschen Nebengebieten. Das Angebot reicht dabei von seltenen Spitzenstücken im gehobenen Preissegment bis hin zu attraktiven Losen für engagierte Sammler und Neueinsteiger.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen drei umfangreiche Spezialgebiete: das Großherzogtum Baden mit wertvollen Stücken und Preziosen, eine schöne Auswahl Brustschildmarken- und belege sowie die Deutschen Auslandspostämter und Kolonien mit ca. 450 Losen und postgeschichtlichen Highlights.

Der Sammlungs- und Münzblock umfasst insgesamt über 1.000 Lose: meist unberührte Posten, Sammlungen und Nachlässe, zahlreiche Großposten, sowie wertvolle Münzsammlungen, Anlage- und Sammlermünzen.

Darunter sind Altdeutschland und das Deutsche Kaiserreich gut vertreten mit seltenen Talern und Reichs-Goldmünzen, ferner exotische Silberunzen, Goldmünzen aus aller Welt, u.a. Schwarzburg-Sondershausen, 20 Mark 1896 A, Karl Günther (1880-1909), Hessen-Darmstadt, 5 Mark 1877 H, Ludwig III. (1848-1877), Deutsch-Ostafrika 15 Rupien 1916 T (Tabora) in zwei verschiedenen Varianten und US-amerikanische Münzen ab 1887, darunter allein ca. 230 verschiedene Morgan-Dollar, viele davon in hohem Grading.

Zur persönlichen Besichtigung und/oder Teilnahme an der Auktion melden Sie sich bitte bei uns an!

Viel Freude beim Stöbern und Bieten wünscht Ihnen

Ihr Auktionshaus Karl Pfankuch & Co