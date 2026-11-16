Bargeldloses Doppeljubiläum bei IT-Dienstleister GiroWeb: Gründer-Interview zur Erfolgsgeschichte seit GiroVend

Die GiroWeb-Gruppe feiert gleich zwei erfolgreiche Jubiläen der traditionsreichen Historie: 20. Geburtstag der Marke GiroWeb CCS – Cashless Catering Solutions – und 40. Geburtstag der einst revolutionären Bezahltechnologie GiroVend. Das doppelte Jubiläum ist der perfekte Anlass, bei einer Tasse Kaffee mit einem Pionier der bargeldlosen Gemeinschaftsverpflegung die ereignisreiche Erfolgsgeschichte Revue passieren zu lassen und einen Blick in die gastronomische Zukunft im GiroWeb-Ökosystem zu wagen.

Gernot Mornhinweg, langjähriger Vertriebsleiter und Prokurist bei Hess SB-Automatenbau in Magstadt, ist seit einem halben Jahrhundert auf der Zeitreise mit bargeldlosem Catering und Vending von GiroVend über ASM bis GiroWeb. Als einer der Gründer von ASM und GiroWeb baute er ab dem Jahr 1995 die unternehmerische Brücke zwischen der damals bahnbrechenden GiroVend-Technologie mit Magnetstreifenkarten und internetbasierten IT-Komplettlösungen mit RFID-Chipkarten. Die ASM GmbH in Holzgerlingen legte gemeinsam mit der GiroWeb GmbH in Langenhagen – später GiroWeb-Nord in Garbsen – auch das Fundament der GiroWeb-Gruppe mit integrativer Spezialisierung auf bargeldlose und webgestützte Bestellsysteme, Kassensysteme, Zahlungssysteme und Abrechnungssysteme für die Außer-Haus-Verpflegung.

Durch Innovationen und Vernetzung mit anderen Marktführern hat GiroWeb die Kantinenabrechnung, Cateringsysteme und digitale Gastronomiekonzepte in Deutschland von Anfang an entscheidend mitgeprägt. Von GiroVend-Magnetkarten, über RFID-Medien und Mobiltelefone, bis zu smarter Kantinensoftware und KI-Kamerakassen zur Speisenerkennung – GiroWeb hat viele technologische Meilensteine aktiv mitgestaltet und in innovative Gesamtlösungen integriert. Im exklusiven Interview mit Gründer und Unternehmer Gernot Mornhinweg beleuchtet die GW-Redaktion die wichtigsten Stationen und Meilensteine dieser mittelständischen Erfolgsgeschichte.

Vom Bargeld zum Magnetstreifen – Pionierzeit analoger Gemeinschaftsverpflegung

Redaktion: Herr Mornhinweg, Sie blicken auf eine lange Karriere im bargeldlosen Catering und Vending zurück. Die 1966 gegründete Hess SB-Automatenbau GmbH war ein Hersteller für Geldwechselgeräte, Selbstbedienungsterminals zur Menüvorbestellung, Karten- und Verkaufsautomaten. Wie entstand die Idee, sich auch dem Zahlungsverkehr ohne Bargeld zuzuwenden?

Mornhinweg: Ein interessanter Einstieg in unser Gespräch. Bei Hess hatte ich schon fast zwei Jahrzehnte wertvolle Erfahrung mit maschineller Innovation und SB-Automation gesammelt, als es Ende 1986 zu diesem revolutionären Schritt kam – nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich. Unser Team für Geschäftsentwicklung um Firmeninhaber Werner Hess und Chefentwickler Hans-Jürgen Walter hatte längst erkannt, dass die klassische Barmittelwirtschaft in der Gemeinschaftsgastronomie – egal ob Industrie, Bildung oder Pflege – regelmäßig an Grenzen stieß. Münzen und Banknoten führten zu Personalaufwand, Sicherheitsrisiken und Unterbrechungen im operativen Verpflegungsbetrieb. Gleichzeitig waren wir bereits in einer Phase, in der Technologien wie Magnetstreifenkarten auch für breitere Märkte qualitativ, quantitativ und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her interessant wurden. GiroVend war im Kern die Antwort auf eine zentrale Frage: Wie kann GV, also die gesamte Gemeinschaftsverpflegung, einfacher, schneller und sicherer zugleich sein? Wir wollten nicht nur technisch raffinierte Ticketautomaten, Bargeld- und Währungswechsler verkaufen, sondern ganze Ökosysteme für Betriebsrestaurants, Casinos, Kantinen, Mensen und Auftragscaterer schaffen. Das war der Gedanke, der uns jeden Tag antrieb.

Startschuss zur GV-Revolution – GiroVend für die Gemeinschaftsverpflegung

Redaktion: Wie muss man sich den inoffiziellen Startschuss für die Revolution der Betriebsgastronomie, Bildungs- und Sozialverpflegung in Deutschland konkret vorstellen? Wie funktionierte das wegweisende GiroVend-System, das eine technologische Epoche in der bargeldlosen Gemeinschaftsgastronomie einläutete?

Mornhinweg: Zunächst einmal muss man sich in die analoge Ära Mitte der 1980er-Jahre zurückversetzen. Die Geschäftswelt kommunizierte in der Bundesrepublik Deutschland über Briefpost, Festnetz-Telefon und Fax des staatlichen Monopolisten Deutsche Bundespost in Bonn – später aufgespalten in Postbank, Telekom und die heutige DHL. In der Gemeinschaftsverpflegung gab es keine Preis- und Menüflexibilität. Die Bezahlung erfolgte meistens mit Bargeld an der Kantinenkasse. Die Alternative für festangestellte Mitarbeiter waren Essensmarken aus Papier, die meistens im Lohnbüro als Block verkauft wurden. Schneller und flexibler war für interne als auch externe Essensgäste nur die Selbstbedienung an den ersten Ticketautomaten von Hess. Das war aber nur der erste Automatisierungsschritt auf der Suche nach der perfekten Großküchen-IT ohne Bargeld. Nach gründlicher Marktanalyse entschieden wir uns für ein innovatives und robustes Speichermedium, welches das Potenzial hatte, die damalige GV-Branche zu revolutionieren. Das war der Startschuss für das erste GiroVend-System. Mitarbeiter und Gäste unserer GiroVend-Kunden erhielten eine eigene Plastikkarte mit einem integrierten Magnetstreifen. An speziellen Aufwerteautomaten konnten die Gastronomienutzer zunächst ihr Bargeld einzahlen. Der Wert wurde elektronisch auf dem Magnetstreifen codiert und in einer Datenbank registriert. An den Kantinenkassen mussten die Essensgäste ihren neuen Gastroausweis zur Bezahlung dann nur noch in das GiroVend-Lesegerät einführen. Innerhalb von Sekunden war der Rechnungsbetrag für die gekauften Speisen, Getränke und Snacks abgebucht. Großkunden wie die Automobilindustrie, Banken und Versicherungen hatten für ihre Mitarbeiter sogar noch eine schnellere Option. Dort konnten GiroVend-Umsätze aus den bargeldlosen Großküchen monatlich mit Lohn und Gehalt verrechnet werden. Den Pilotprojekten mit Mittelständlern folgten schon bald Aufträge durch Betriebsverpfleger bei Behörden, Bildungsträgern und Konzernen. Zu den ersten Schlüsselkunden gehörten Daimler-Benz mit dem Werk Sindelfingen für Mercedes-Benz, das Studentenwerk Berlin, die Stadtwerke Frankfurt und die Deutsche Bundespost, später umstrukturiert in Telekom, Post und Postbank. So entstand schnell ein epochaler Industriestandard, der GiroVend zum Synonym für bargeldlose Gemeinschaftsverpflegung in Unternehmen, Hochschulen und Krankenhäusern machte.

Innovative GV-Lösungen auf internationalen Messen – GiroVend nimmt Fahrt auf

Redaktion: Sie erwähnten im Vorgespräch Ausstellungen und Fachmessen wie die legendäre Cebit. GiroVend war dort regelmäßig einer der Publikumsmagneten. Wie haben Sie als Verkaufsleiter die Resonanz der Gastronomiebranche auf die magnetkartenbasierten Zahlungssysteme, technologische Weiterentwicklungen und konzeptionelle Erweiterungen erlebt?

Mornhinweg: Die Cebit war eine außergewöhnliche Plattform und machte Niedersachsen Ende der 1980er-Jahre zum wichtigsten Messestandort für innovative Technologien. Bill Gates kam sogar mit dem Hubschrauber auf das Messegelände, um Windows 95 für Microsoft persönlich zu präsentieren. Global gesehen war das auch für die Gemeinschaftsverpflegung ein Meilenstein. Windows 95 selbst war zwar kein Touch-Betriebssystem, beschleunigte aber mit einem neuen GUI-Standard, also die grafische Benutzeroberfläche, die Evolution fortschrittlicher POS-Systeme mit Touchscreenkassen. Für zusätzlichen Schub sorgte Plug & Play für Peripheriegeräte wie Bondrucker, Displays, Kartenleser, Scanner und Waagen. Wir zeigten in Hannover die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich Münzgeldverarbeitung und SB-Automation wie das revolutionäre Münzwechselgerät Multichange oder den ersten mikroprozessorgesteuerten Banknoten- und Münzwechsler. Die Cebit nutzten wir aber auch schon zur Präsentation innovativer Komplettlösungen mit GiroVend: magnetkartengestützte Aufwerteautomaten, mechanische Kartenleser für Kassensysteme und Parkplatzabrechnung sowie integrative Lösungen für Vending-Automaten mit Heißgetränken, Kaltgetränken und Snacks – mit oder ohne Bargeld. Was mich immer begeistert hat, war die internationale Resonanz. Auch Eigenbewirtschafter, Contract-Caterer und EDV-Leiter für bargeldlose Großküchen-IT aus Skandinavien, Benelux, Österreich und der Schweiz erkannten den Mehrwert durch GiroVend sofort: kürzere Wartezeiten an der Kantinenkasse, beschleunigte Abrechnung, bessere Kontrolle, weniger Bargeldhandling. Die Vernetzung mit der Warenwirtschaft wie DATEV oder SAP war damals noch nicht so ausgeprägt, aber wir zeigten schon, wie Zahlungssystem und Kassensystem harmonisch Hand in Hand gehen. Die Internorga in Hamburg wurde für die Cateringbranche später sogar noch bedeutsamer – auch dort haben wir Jahr für Jahr wertvolle Kontakte zu Betriebsverpflegern und IT-Spezialisten aus ganz Europa geknüpft.

Die Gründung der ASM – Spezialisierung auf bargeldlose Gemeinschaftsverpflegung

Redaktion: Im Jahr 1995 gründeten Sie zusammen mit Werner Hess und Hans-Jürgen Walter die Vertriebs- und Servicegesellschaft ASM in Holzgerlingen. War das eine strategische Entscheidung, um sich spezialisierter auf die wachsende Gemeinschaftsgastronomie auszurichten? Welche Zielgruppen standen im Vordergrund?

Mornhinweg: Mit der ASM konnten wir noch fokussierter auf kurzfristige und langfristige Bedürfnisse von Interessenten und Kunden in der bargeldlosen Gemeinschaftsverpflegung eingehen. Unsere vier Kernzielgruppen waren klar: erstens große Betriebsrestaurants und Werkskantinen bei Konzernen und Mittelständlern; zweitens Mensabetriebe in Schulen und Universitäten; drittens Sozialverpflegung in Kliniken, Seniorenresidenzen und Pflegeheimen; und viertens strategische Kooperationspartner unter den Vertragscaterern. Diese differenzierte Kundenbetreuung war wichtig, denn jedes Segment hat eigene Anforderungen an Barrierefreiheit, Verwaltung und Nutzungsmuster. So unterscheidet sich beispielsweise der Betrieb einer Konzernkantine mit 3000 Mahlzeiten per Cook & Serve aus der Küche vor Ort grundlegend von Schulmensen mit Anlieferung von 300 Essen aus externen Verteilerküchen. ASM bedeutete dementsprechend nicht weniger Ambitionen bei GV-Technik und Automatisierung, sondern mehr Kompetenz beim Kundenservice und ein tieferes Verständnis für die lokalen Cateringbedürfnisse vor Ort. Zusammen mit der heutigen GiroWeb-Nord bildete die ASM so die Keimzelle der GiroWeb-Gruppe als kompetenter IT-Partner für Betriebsgastronomie und Schulverpflegung von Baden-Württemberg bis Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen bis Sachsen.

GiroWeb CCS als Markenzeichen und Symbol für kundenorientierten Fortschritt

Redaktion: Das Jahr 2006 ist auch ein Schlüsseldatum. Mit der offiziellen Anmeldung Ihrer Marke GiroWeb CCS beim Deutschen Patent- und Markenamt markierte es gleichzeitig den Endspurt in eine neue GV-Ära. Die Magnetstreifentechnologie wurde sukzessive durch webbasierte GiroWeb-Systeme mit RFID-Chips ersetzt. Wie nahmen Sie diesen Umbruch wahr?

Mornhinweg: 2006 war tatsächlich ein wichtiger Meilenstein. Die Magnetstreifentechnik hatte uns gute Dienste geleistet – auf dieser Basis war GiroVend bereits in den 1990er-Jahren marktführend. Das Bezahlen war zwar bargeldlos, aber noch immer mechanisch. Diese Mitarbeiterkarten mussten in Schlitzleser gesteckt werden, was zu Verschleiß an den Kontakten führte und wertvolle Sekunden kostete. Spätestens Anfang der 2000er-Jahre war absehbar, dass kontaktlose RFID-Technologie mit wegweisenden Standards wie Legic-Advant und Mifare-Desfire die beste Brücke in eine schnelle, sichere und webbasierte Zukunft war. Unsere bekannte Marke GiroWeb CCS symbolisierte diese kundenorientierte Entwicklung: Cashless Catering Solutions mit mehr Sicherheit, schnelleren Transaktionen, längerer Haltbarkeit der Chipkarten und einer zunehmenden Vernetzung der IT-Landschaft über das Internet. Auch psychologisch war das interessant – Bestandskunden mit GiroVend mussten für die neue RFID-Welt ihre Prozesse samt Hardware und Software umstellen. Das bedeutete, dass die GiroWeb-Organisation nicht nur die gesamte Technik, sondern gleichzeitig kompetenten und zuverlässigen Support anbieten musste. Die Entscheidung für Legic und Mifare war auch strategisch sinnvoll, weil die RFID-Technologie den Horizont unserer Geschäftsfelder erweiterte. Zutrittskontrolle und Zeiterfassung konnten mit derselben Chipkarten-Technik funktionieren, die in der Gemeinschaftsverpflegung für unsere GiroWeb-Systeme eingesetzt wurde: Multifunktionskarte einfach über das Lesefeld des kontaktlosen Lesers halten, fertig. Anhand der auf den RFID-Chips hinterlegten Daten und Berechtigungen erkannten die Kantinenkassen dann automatisch in Millisekunden, ob ein bestimmter Subventionstarif, zum Beispiel für interne Mitarbeiter, Auszubildende oder Mitarbeiter von Partnerfirmen, gewährt werden musste. Die Verrechnung der Subventionen mit dem Arbeitgeber lief ebenfalls bereits vollautomatisch im Hintergrund und beschleunigte den gesamten Vorgang zusätzlich.

Regionale Expansion – Von zwei Standorten zur bundesweiten GiroWeb-Gruppe

Redaktion: Die GiroWeb-Gruppe ist heute mit den Hauptstandorten GiroWeb-Nord in Niedersachsen, GiroWeb-Süd in Baden-Württemberg und GiroWeb-Mitte in Hessen sowie weiteren Regionalgesellschaften und mobilen Servicetechnikern in ganz Deutschland präsent. Wie hat sich diese Expansion über die Jahrzehnte entwickelt?

Mornhinweg: Mit der Markteinführung war für unsere noch kleinen, aber kompetenten und motivierten GiroWeb-Teams CCS nicht nur Markenclaim, sondern auch Leistungsversprechen: Cashless Catering Solutions. Bargeldlose IT-Lösungen für erfolgreiche Gemeinschaftsverpflegung von Bayern bis Schleswig-Holstein und vom Saarland bis Brandenburg. Unsere Hauptkunden, Eigenbewirtschafter und Auftragscaterer, sind über alle Bundesländer verteilt – in Metropolen wie Berlin, Hamburg, Köln und München genauso, wie in Industrieregionen und Hochschulstädten. In einer GV-Landschaft ohne Fernwartung hätte ein zentralisiertes Servicemodell aufgrund der weiten Wege nicht funktioniert. Die Kompetenzzentren GiroWeb-Nord bei Hannover und GiroWeb-Süd bei Stuttgart wurden deshalb sukzessive mit IT-Partnern in anderen Wachstumsregionen für Betriebsrestaurants, Mensabetriebe und Sozialverpflegung respektive Care-Catering ergänzt. Durch zusätzliche GiroWeb-Servicestützpunkte und mobile Systemtechniker stellten wir mit kurzen Wegen den schnellen und persönlichem Kontakt zu Entscheidern von Betriebsrestaurants, Werkskantinen und Schulmensen von Anfang an sicher. Im Gegensatz zu zentralisierten IT-Anbietern und Kassensoftware-Herstellern war das immer ein wichtiger GiroWeb-Vorteil als bundesweites IT-Systemhaus mit kurzen Wegen im Norden, Süden, Westen und Osten Deutschlands.

Vom Einsatz vor Ort zur Fernwartung – Digitale Transformation im IT-Service

Redaktion: Sie sprechen von einer Transformation. Während bei GiroVend und lange Zeit auch noch bei ASM und GiroWeb persönliche Einsätze vor Ort notwendig waren, arbeiten GiroWeb-Techniker heute meistens remote per Fernwartung. Welche Effizienzgewinne haben webbasierte Veränderungen im IT-Service rund um Teamviewer & Co. gebracht?

Mornhinweg: Das war eine fundamentale Verbesserung, die vor 40 Jahren in einer Welt ohne Internet und Vernetzung unvorstellbar war. In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren erforderte jede Kantine und Mensa noch physische GiroWeb-Präsenz über den gesamten Kundenzyklus: Installation von Hardware wie Ladestationen und Kassen, Codierung der Kundenkarten, Schulung des Personals an Kassensystemen, mechanische Anpassungen, regelmäßige Wartung und kurzfristiger Support durch regionale GiroWeb-Mitarbeiter. Dafür benötigten wir kompetente und flexible IT-Fachleute, die auch kurzfristig mit langen Autofahrten rechnen mussten. Spontane Hotelbuchungen online per Smartphone waren noch Zukunftsmusik. Heute erledigen Systemtechniker viele Arbeiten schnell und sicher dank internetgestützter Fernwartung. Neue Kantinensoftware oder Updates einspielen, Kassensystem konfigurieren, TSE-Zertifikat verwalten – viele Service-Einsätze sind remote aus der Ferne und in Echtzeit machbar. Die Hardware ist zuverlässiger geworden, die Systemarchitektur ist modularer und integrierter. Natürlich ist der persönliche Kontakt nach wie vor ein wichtiges Sicherheitsnetz, besonders für kleinere Kunden wie Schulmensen oder Seniorenresidenzen, die vielleicht nur einen oder zwei Mitarbeiter für Verwaltung, IT und Logistik haben. Insgesamt erlaubt uns die Fernwartung aber schlankere Strukturen und schnellere Prozesse als zu GiroVend-Zeiten. Während die Erfahrung und Expertise von GiroWeb als spezialisierter IT-Dienstleister im Lauf der Jahrzehnte immer größer wurde, ist gleichzeitig zumindest dieser Teil der administrativen Lasten gesunken.

GiroWeb-Evolution – Von GiroVend-Lösungen zum integrativen IT-Systemhaus

Redaktion: Die Unternehmensentwicklung zum vernetzten IT-Systemhaus für bargeldloses Catering und Vending ist bemerkenswert. GiroWeb bietet Hardware, Software, Integration und Komplettservice vom All-in-One-Aufwerter über multimodale Kiosksysteme bis zu intelligenten SB-Kassensystemen mit KI-Kamerakassen an. Wie hat sich die Firmenphilosophie gewandelt?

Mornhinweg: Die GiroWeb-Geschäftsführer bauen auf dem etablierten Selbstverständnis von GiroVend und ASM auf: Hardware und Software müssen in der vielfältigen GV-Praxis von Betriebsrestaurants und Schulkantinen jederzeit zuverlässig funktionieren. Die Anforderungen haben sich allerdings radikal verändert. Ein mechanischer Kartenleser musste früher aufgrund der physischen Belastung vor allem robust und langlebig sein. Ein multifunktionaler Aufwerter der aktuellen Generation muss auch flexibel sein, Bargeld akzeptieren, RFID-Chipkarte, Girocard und Kreditkarte verarbeiten und darüber hinaus immer mehr Smartphone-basierte Payment-Apps wie Apple Pay oder Google Pay unterstützen. Das ist ein qualitativer Quantensprung. GiroWeb-Aufwerter und GiroWeb-Kiosksysteme sind nicht mehr spezialisierte Einzelgeräte, sondern POS-Touchpoints in einem integrierten Ökosystem. Mit einem multimodalen Kioskterminal verbindet GiroWeb die klassische Kartenaufladung mit elektronischen Speiseplänen, Vorbestellung, Digital-Signage und Barrierefreiheit – denken Sie an Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Sehbehinderung. Das ist gelebtes Catering 4.0 mit Kundenorientierung, Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen, Maschinen und Systemen. Die mobilen und stationären GiroWeb-Kassensysteme einschließlich optischer KI-Speisenerkennung mit Self-Checkout sind auch intelligent: Sie erkennen nicht nur, dass eine Transaktion stattfindet, sondern können über sogenannte APIs mit zentralen Managementsystemen kommunizieren. API steht für Application-Programming-Interface, das sind elementare Schnittstellen für Anwendungsprogramme. Mit einem Satz von Regeln und Protokollen ermöglichen diese APIs den verschiedenen Softwarekomponenten, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Zusammengefasst kann man GiroWeb heute als integratives IT-Systemhaus mit breitem Servicespektrum für smarte Bestellung, Bezahlung und Abrechnung in der digitalen Gemeinschaftsverpflegung verstehen.

GiroWeb-Online – Software as a Service und flexible Modelle zur Lizenzierung

Redaktion: Ein großer Schritt in der GiroWeb-Entwicklung war die Einführung von GiroWeb-Cloud als SaaS-Lösung, die Abkürzung von Software-as-a-Service. Wie unterscheidet sich dieses Lizenzmodell für Kantinensoftware von den klassischen On-Premises-Lizenzen?

Mornhinweg: GiroWeb-Cloud war für mich ein Schritt in die natürliche Zukunft unseres Geschäftsmodells. Klassische Lizenzen bedeuteten für Betreiber: Kaufen, installieren, verwalten, aktualisieren und gegebenenfalls auch noch selbst erweitern und skalieren. Das war für Jahrzehnte die Norm. Heute erwarten GV-Manager für ihre digitalisierte Gemeinschaftsverpflegung mehr Flexibilität – auch bei der IT. Mit GiroWeb-SaaS zahlen Eigenbewirtschafter und Auftragscaterer nur für das, was Sie nutzen, erhalten automatische Updates für die Kassensoftware, Datensicherungen laufen zentral und sicher, und die Systemverfügbarkeit ist garantiert. Das ist besonders wertvoll für Schulverpflegung, mittelständische Kantinen und kleinere Contract-Caterer, wo IT-Infrastruktur kein Kerngeschäft ist. Diese GiroWeb-Kunden können sich auf ihre Kernkompetenz – die leibliche Verpflegung kleiner und großer Gäste – konzentrieren und sich darauf verlassen, dass die GiroWeb-Systeme zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig bieten wir mit GiroWeb-Classic auch weiterhin klassische Lizenzbetriebsmodelle an, weil manche Betriebsgastronomen und Vertragscaterer volle Kontrolle über ihre EDV möchten. Beides parallel zu fahren, zeigt auch unsere Philosophie: Tradition, Innovation und pragmatische Kundenorientierung.

Omnichannel-Payment und digitale Geldbörse – Zahlungsverkehr im Wandel

Redaktion: Die GiroWeb-Entwickler haben das Payment, also alle Prozesse rund ums Bezahlen, im Lauf der Zeit deutlich beschleunigt und erweitert. Neben klassischen Chipkarten können GiroWeb-Nutzer u.a. Apple Pay, Google Pay, Smartwatch, mobile Payment-Apps, QR-Code, Girocard und Kreditkarte nutzen. Wie hat die Smartphone-Generation die GV verändert?

Mornhinweg: Der andauernde Wandel in der Gemeinschaftsverpflegung ist schnell und tiefgreifend. Zu GiroVend-Zeiten gab es eine Magnetkarte – fertig. Das war zwar nicht besonders flexibel, für damalige Verhältnisse aber das Optimum an Schnelligkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Heute möchten viele junge Mitarbeiter im Business-Catering ihre Kantinentransaktionen mit ihrem Smartphone abwickeln, ältere Beschäftigte vertrauen eher ihrem klassischen RFID-Firmenausweis und Betriebsräte fordern teilweise wieder Bargeldoptionen. GiroWeb-Technik leistet Omnichannel-Zahlungsabwicklung – das ist nicht immer trivial. Unsere Payment-Integration mit Apple Pay und Google Pay bedeutet, dass Gäste sich auch auf ihr persönliches Wallet auf dem Mobiltelefon oder der Smartwatch beschränken können, ohne ihre Mitarbeiterkarte im Portemonnaie mitzuführen. Das adressiert ein echtes Problem: Kartenverluste und Verwaltungsaufwand für Sperrungen und Ersatzausweise. Gleichzeitig sehen wir bei der Schulverpflegung oder im Care-Catering mit GiroWeb-Systemen weiterhin eine starke Nachfrage nach einfachen RFID-Transpondern und Chipkarten. Optimale GV-Lösungen sind vielseitiger denn je: eine zentrale Abrechnung und Managementsoftware, die alle Kanäle bedienen kann. Das ist von der Planung bis zur Implementierung technisch komplexer als das klassische Modell, für Kantinen und Caterer sind solche GiroWeb-Lösungen aber ein Effizienzgewinn und für viele Essensgäste auch ein Wohlfühlfaktor.

Intelligente GV – Vom Scan an der Kasse zur KI-Speisenerkennung mit Self-Checkout

Redaktion: Eine wichtige Innovation in der digitalen Gemeinschaftsverpflegung waren KI-Kamerakassen zur automatischen Speisenerkennung. Das ist weit entfernt von klassischen Kassenplätzen. Wie kam es dazu und welche Probleme lösen KI-basierte Kassensysteme mit optischer Tablett-Erfassung?

Mornhinweg: Das ist ein echter Effizienzgewinn. Die Ausgangssituation ist in vielen GV-Betrieben ähnlich: In Restaurants, Kantinen, Mensen und Cafeterien entstehen in Stoßzeiten lange Warteschlangen. Wenn das Kassenpersonal Speisen und Getränke noch manuell erfassen muss – Suppe, Salat, Nudeln, Nachtisch, Wasser, Kaffee, Schokoriegel – bleibt das fehleranfällig und langsam. Mit sogenannter Food-Recognition oder Food-Detection durch Kamera-Kassen und Künstliche Intelligenz können diese automatischen KI-Systeme über Bilderkennung erfassen, welche Speisen, Getränke und Snacks ein Gast auf seinem Tablett hat und ohne manuelles Scannen in Sekundenbruchteilen abrechnen. Im Fachjargon werden solche KI-Lösungen mit optischer Essenserkennung auch Dish-Tracking oder Check-out per Computer-Vision genannt. Wo vorher maximal Teller, Gläser und Tassen mittels aufgebrachter oder integrierter RFID-Tags automatisiert erfasst wurden, sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Dishtracking-Lösungen der aktuellen Generation beschleunigen den gesamten Checkout auf wenige Sekunden insgesamt. Im Business-Catering, aber auch im Education-Catering, löst das vom Kassendurchsatz über Erfassungsfehler bis zu den Personalkosten viele Probleme gleichzeitig. Die KI-Software muss durch sogenanntes Maschinelles Lernen zunächst trainiert werden – mit Bildern von offenen Speisen und Getränken als auch verpackten Waren aus dem Kantinenbetrieb – aber das ist technisch machbar und wird immer besser. Mit solchen zukunftsfähigen IT-Systemen zur Automatisierung und Digitalisierung – also GiroWeb-Vision im doppelten Wortsinn – setzen die heutigen Geschäftsführer die Tradition von GiroVend und ASM mit Weitblick und Augenmaß fort: Fokus auf Innovationen mit echtem Mehrwert, manuelle Arbeiten reduzieren, Fehler vermeiden, Prozesse beschleunigen und allen Beteiligten den Kantinenalltag erleichtern. Zufriedene Gäste. Zufriedene Caterer.

Integration in HR und Lohnabrechnung – Von isolierten zu vernetzten Systemen

Redaktion: Ein Erfolgsfaktor moderner Gemeinschaftsverpflegung ist die Integration in bestehende HR-Infrastruktur und Lohnabrechnung der Gastrobetriebe über DATEV, PAISY oder SAP HCM. Wie funktioniert die Vernetzung mit Personal- und Ressourcensystemen der Kunden und welche Vorteile ergeben sich dadurch?

Mornhinweg: Themen wie Lohneinbehalt, Lohnabzugsposten und SEPA-Lastschriften sind Aspekte, die in dieser Ausprägung früher nicht existierten – damals war ein GV-System zur Kantinenabrechnung erstmal eine EDV-Insel. Heute sagen uns viele Interessenten schon vor dem ersten Projektstart: „Wir haben ein SAP-ERP-System, Zeiterfassungslösungen und Lohnabrechnung – die müssen alle miteinander sprechen.“ GiroWeb-Lösungen bieten zertifizierte Schnittstellen und APIs, um sich nahtlos an diese IT-Systeme anzukoppeln. Das kann bedeuten: Der Name eines Mitarbeiters wird aus der HR-Datenbank abgerufen, Zahlungsberechtigungen werden automatisch synchronisiert und die Kantinenausgaben landen strukturiert in der Buchhaltung. Das reduziert manuelle Datenerfassung erheblich und verbessert die Datenqualität. Besonders bei internationalen Auftragscaterern und Betriebsgastronomen kann dies eine gesetzte Anforderung sein. Technisch erfordert das robustes Schnittstellenmanagement und kontinuierliche Abstimmungen mit den IT-Partnern für die GiroWeb-Integration. So werden auch Kantinensysteme immer mehr zu einem Element im Smart-Building respektive im vernetzten Unternehmen.

Betriebsmodelle für verschiedene Zielgruppen – Business, Education und Care

Redaktion: GiroWeb spricht als IT-Komplettdienstleister hauptsächlich drei Marktsegmente an: Betriebgastronomie, Schulverpflegung und Care-Catering. Sind die Anforderungen dieser Zielgruppen wirklich so unterschiedlich, dass es maßgeschneiderte Betriebsmodelle für die unterschiedlichen Bereiche braucht?

Mornhinweg: Absolut. Das hat sich im Lauf der Jahrzehnte alles stark aufgefächert: Ein großes Kassensystem für eine Werkskantine bei einem Automobilkonzern ist heute funktional gänzlich anders zu bewerten als Kassensysteme für Schulen, Krankenhäuser oder Seniorenresidenzen. Im Business-Catering geht es um Effizienz, Datenschutz beim Abrechnen von Mitarbeiterzuschüssen und Präzision – wenn die Kantine um 14:00 Uhr schließt, muss alles abgerechnet sein. In der Schulverpflegung sind die Hürden etwas niedriger: Schüler zahlen ein nicht vorbestelltes Menü oft via Prepaid-Karte oder -Transponder, die Abrechnung ist einfacher, dafür gibt es eine intensive Nutzung in kurzen Zeitfenstern. Im Care-Catering braucht es zusätzliche Funktionen wie Diätenmanagement, ärztlich verordnete Speisenvorschriften oder auch Kostenschlüssel für die Krankenkassen. Der GiroWeb-Verbund hat deshalb spezialisierte Lösungen: Softwaremodule, Hardwarekonfigurationen und Servicepakete, die auf diese Realitäten zugeschnitten sind. Eine Standardlösung nach Schema F wäre in der Vergangenheit gescheitert und würde das erst recht in der Gegenwart.

Barrierefreiheit als Kernprinzip – Inklusion in der Gemeinschaftsverpflegung

Redaktion: Ein Aspekt, den man besonders oft von Betriebsräten hört, ist Barrierefreiheit. Warum ist das bei Kassensystemen, Aufwertautomaten und Kioskterminals in der Gemeinschaftsgastronomie so wichtig und wie wird das konkret umgesetzt?

Mornhinweg: Das ist ein vielschichtiges Thema. Kantinen sind keine Privaträume – sie sind soziale Treffpunkte, wo Millionen von Menschen in Deutschland täglich essen. Wenn Menschen mit Behinderungen benachteiligt werden oder unnötige Hindernisse überwinden müssen, ist das ethisch problematisch und wirtschaftlich kurzsichtig: Sie verlieren dann Kunden, die nicht mehr zurückkehren. GiroWeb-Barrierefreiheit bedeutet in der Regel: Terminals sind höhenverstellbar für Rollstuhlfahrer, die Menüführung ist intuitiv und auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen nutzbar, Sprachausgaben sind integriert für Sehbehinderungen, und die Kontraste sind optimiert. Insbesondere bei älteren Mitarbeitern oder in der Seniorenresidenz macht das einen großen Unterschied. Automaten zur Aufladung oder Auszahlung von Guthaben müssen im Idealfall so gestaltet sein, dass auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen diese Geräte benutzen können und wollen. Das klingt selbstverständlich, ist aber bei konventionellen SB-Terminals für die Betriebsgastronomie nicht immer gegeben. Die GiroWeb-Gruppe berücksichtigt das heutzutage bestmöglich als Kernprinzip pragmatischer Entwicklung, Integration und Anpassung von Hardware und Software.

Fachmessen als Drehscheiben für Innovation – Von der Cebit zur Internorga

Redaktion: Sie haben erwähnt, dass Ausstellungen und Messen über Jahrzehnte eine zentrale Rolle in Ihrer Marketing- und Vertriebsstrategie gespielt haben. Welche Fachmessen waren am wichtigsten und wie hat sich deren Bedeutung durch konkurrierende Medien und digitale Kanäle verändert?

Mornhinweg: Messen waren lange Zeit das Herzstück unserer Innovations- und Vertriebsstrategie. Die Cebit Hannover war in den 1990er-Jahren in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes – dort zeigten wir einem internationalen Publikum unsere GiroVend-Systeme, kamen in Kontakt mit IT-Experten, bahnten strategische Kooperationen mit Systemintegratoren an und präsentierten unsere neuesten GV-Lösungen auf Basis der aktuellsten Magnetkartentechnologien. Im Lauf der Zeit wurde die Hamburger Internorga für die Cateringbranche der wichtigste Messemarktplatz – dort tauscht sich das GiroWeb-Eventteam Jahr für Jahr mit regionalen und überregionalen Betriebsgastronomen und Mensabetreibern zu Erfahrungen, Erwartungen und aktuellen Branchentrends aus. Ergänzend gab und gibt es für verschiedene Nischen und Zielgruppen in Deutschland weitere Ausstellungen und Veranstaltungen mit Relevanz für bargeldloses Catering und Vending. Dazu zählen in erster Linie die Messen Intergastra Stuttgart, Eurocis Düsseldorf, Vendtra München und Augsburg sowie für die Schulverpflegung Didacta Hannover, Köln und Stuttgart. Für mich persönlich war die Internorga 2018 die letzte große Messe als Aussteller. Es war immer wieder interessant, sich mit Kunden, Partnern und auch Wettbewerbern persönlich zu unterhalten – Gespräche auf dem GiroWeb-Messestand oder ergänzenden Events lassen sich nicht vollständig durch digitale Formate oder die GiroWeb-Schauräume ersetzen. Wenn ich in der Gegend bin oder eingeladen werde, interessieren mich manchmal auch noch andere Veranstaltungen wie Anuga Köln, Grüne Woche Berlin, Hoga Nürnberg, Iss Gut Leipzig oder die Silicon Saxony Days in Dresden – für die kontinuierliche Marktpräsenz und den Dialog mit Interessenten haben Messen mittlerweile aber nicht mehr die zentrale Bedeutung wie früher.

Erfolgsstory trotz Nachahmung – Marke GiroWeb CCS als Leistungsversprechen

Redaktion: Sie haben im Vorfeld unseres Interviews auch Neider, Trittbrettfahrer und Nachahmer der 2006 offiziell angemeldeten GiroWeb-Marke CCS – Cashless Catering Solutions – erwähnt. Wie nehmen Sie solche Anbieter wahr und was macht dieses Markenzeichen zu einer Brand-Story, also zu einer substanziellen Erfolgsgeschichte?

Mornhinweg: Das ist kein Geheimnis. Erfolgreiche Marken sind für viele Menschen seit jeher faszinierend. Sie inspirieren nicht nur zum Erfolg, sondern auch zur vermeintlich schlauen Abkürzung. So war es auch bei GiroWeb CCS schon lange vor der offiziellen Anmeldung im Jahr 2006. Mit einer identischen oder leicht verwechselbaren Gestaltung und Tonalität einzelner Elemente versuchen Profiteure immer wieder, die große Bekanntheit und das positive Image möglichst kostenlos auszunutzen. Letztlich ist eine substanzielle Marke aber immer mehr als eine billige Kopie oder die kreative Gestaltung von Buchstaben, Schrift und Grafik für ein ähnliches oder verwechselbares Logo. GiroWeb CCS steht seit Jahrzehnten für ein technisches und wirtschaftliches Leistungsversprechen in der professionellen Gemeinschaftsverpflegung, das man in der GV-Praxis erstmal jeden Tag aufs Neue einlösen muss. Natürlich sind solche Begleiterscheinungen ärgerlich, störend und schädlich. Am Ende sind sie aber auch immer eine wiederkehrende Bestätigung der langen Erfolgsgeschichte bargeldloser IT-Lösungen von GiroVend über ASM bis GiroWeb.

Ressourcenschonung und Kostenkontrolle – Zukunftsfähige Gastronomie

Redaktion: Ein Begriff, der auch in der Gemeinschaftsverpflegung regelmäßig bemüht wird, ist Nachhaltigkeit. Wie können GiroWeb-Lösungen mit digitaler Bestellung, Zahlung und Abrechnung zu mehr Nachhaltigkeit in der modernen Gastronomie von heute und morgen beitragen?

Mornhinweg: Interessante Frage – nicht ganz offensichtlich, aber relevant. Fangen wir mal mit dem Begriff Nachhaltigkeit an. Der wurde auch in der Gemeinschaftsverpflegung oft inflationär benutzt, egal ob es um DGE-Qualitätsstandards, vegetarische Menülinien, weniger Verpackungen oder E-Bons bei der Umstellung von gedruckten Kassenbons auf digitale Belege fürs Smartphone ging. Für GiroWeb-Themen gefällt mir der Begriff Zukunftsfähigkeit besser. Die findet mit GiroWeb-IT auf vielen Ebenen statt. Erstens: Datentransparenz ermöglicht Kostenkontrolle. Wenn Betreiber exakt nachvollziehen können, welche Speisen wann gekauft werden, können sie Überproduktion und Lebensmittelverschwendung reduzieren. Das hilft im Hier und Jetzt, genauso wie in der Zukunft. Zweitens: Bargeldlosigkeit bedeutet weniger Papier und weniger physische Logistik – folglich weniger Ressourcen und geringerer Aufwand für Sicherheit, Kantinenkassen und Tresormanagement. Das sind alles Einsparungen, die jetzt und zukünftig wirken. Drittens: Aktuelle GiroWeb-Lösungen mit Digital-Signage, KI-Essenserkennung und Self-Checkout können Cateringanbietern helfen, Speisen nach ökologischen Kriterien zu bewerten und attraktiver zu bewerben. Außerdem können Caterer entsprechende Menüs im digitalen Speiseplan beispielsweise mit „Bio“, „Regional“ oder „Demeter“ kennzeichnen und zusätzliche Anreize für den Besuch ihrer Gastronomie schaffen. Viertens: Effizientere Prozesse bedeuten weniger Personalaufwand. Auch damit sinkt die direkte und indirekte Umweltbelastung von der Personalbeschaffung bis zur Energie bzw. den Emissionen für die Fahrt zur Arbeit und zurück. Im Bereich der E-Mobilität unterstützt GiroWeb auch durch integrierte Bezahlung und Abrechnung an E-Ladesäulen. Das sind nur einige Beispiele, wie GiroWeb-Produkte und -Service sich in der Gegenwart und in der Zukunft positiv auswirken.

Auslastungsschwankungen der neuen Arbeitswelt – Zusätzliche Herausforderungen

Redaktion: Ein großer Trend der Arbeitswelt ist in den letzten Jahren „New Work“ mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice und dezentralem Arbeiten geworden. Wie beeinflussen diese Veränderungen die aktuelle Gemeinschaftsverpflegung und die Anforderungen an Kassensysteme im GiroWeb-Ökosystem?

Mornhinweg: Das ist vielleicht die größte strukturelle Herausforderung, der sich Betriebsgastronomen und Auftragscaterer gegenübersehen. Früher war klar: Montag bis Freitag, 11:30 bis 13:30 Uhr – die GiroWeb-Kantinen laufen auf Hochtouren. Cateringanbieter konnten verlässlich kalkulieren. Mit Homeoffice, flexiblen Arbeitszeiten und hybriden Modellen sind diese klassischen Stoßzeiten erodiert. Ein Mitarbeiter kommt montags ins Büro und nutzt die Gemeinschaftsgastronomie, dienstags arbeitet er zu Hause ohne Kantine, mittwochs wieder im Unternehmen und möchte dann vielleicht auch ein Mittagessen. Das führt zu extremen Auslastungsschwankungen. Kantinen, die früher 600 Gäste am Tag hatten, sehen sich plötzlich mit 300 Gästen konfrontiert – an manchen Tagen bleibt das Betriebsrestaurant sogar fast leer. Das ist ein Albtraum für die Kostenkalkulation sowie die ganze Kette vom Einkauf bis zur Personalplanung. Hier kommt GiroWeb-Technik wie Kassensysteme und Managementsoftware ins Spiel: Sie müssen flexible Preismodelle, dynamische Subventionen unter Berücksichtigung von Sachbezugswerten sowie zielführende Nachverfolgung ermöglichen. Betriebsleiter können so beispielsweise sagen: „Montags, wenn viele im Homeoffice sind, bieten wir genau ein bestimmtes Komplett-Menü für 7 Euro an, damit wenigstens noch relevanter Umsatz entsteht.“ Das war bis vor wenigen Jahren ein unrealistisches Szenario und im GV-Alltag kurzfristig kaum darstellbar. Diese Flexibilität ermöglichen GiroWeb-Lösungen heute – und verbessern damit die Überlebensfähigkeit von Kantinen in der New-Work-Ära.

Fachkräftemangel in der GV – Automatisierung und Digitalisierung als Lösung

Redaktion: Ein weiteres Struktur-Problem ist der Fachkräftemangel in der gesamten Außer-Haus-Verpflegung. Viele Kantinen kämpfen mit Personalengpässen und hohen Personalkosten. Inwiefern können fortschrittliche IT-Systeme mit Fokus auf Automatisierung und Digitalisierung oder sogar Robotik helfen?

Mornhinweg: Das ist eine Herausforderung, mit der sich Gastronomen noch länger beschäftigen werden. Klassische Gastrotätigkeiten sind körperlich anstrengend, selten gut bezahlt und bleiben oft ohne ausreichende Anerkennung. Automatisierung ist hier keine Lösung im Sinne von Personalentlassungen mehr, sondern wird zur elementaren Unterstützung der Mitarbeiter. Ein Küchenroboter kann beispielsweise monotone Tätigkeiten wie Schneiden oder Portionieren übernehmen – das gibt den menschlichen Köchen mehr Zeit für kreative und qualitätsrelevante Arbeit. Eine KI-Kamera an der Ausgabe beschleunigt den Checkout und erspart an der Kantinenkasse Hunderte von manuellen Erfassungen täglich – das ist körperlich weniger belastend und nicht mehr so eintönig und fehleranfällig. Langfristig ist die Vision, dass Menschen in der Gemeinschaftsverpflegung interessantere Aufgaben erfüllen als bisher: Speiseninnovation, Kundenservice, Ernährungsberatung. Kantinensoftware und Automaten kümmern sich um die repetitiven Prozesse. Das verändert den Job, macht ihn attraktiver. Die internationalen Marktführer für Catering, Gastronomie und Servicemanagement haben das frühzeitig erkannt und heben ihre GV-Konzepte auf ein ganz neues Level. Mit unserem deutschlandweiten Kunden Aramark leben wir zum Beispiel schon seit vielen Jahren das dynamische Innovationsprojekt Arapay. Gemeinsam mit unseren Technologiepartnern haben wir im Dialog mit dem Arapay-Team ein integratives Online-Kassensystem mit stationären und mobilen Funktionalitäten entwickelt und bereits in zahlreichen Aramark-Betrieben von Oberbayern bis zur Nordsee erfolgreich ausgerollt. Die Vernetzung von Cloud-Guthaben, Smartphone-App, Digital-Signage und KI-Speisenerkennung hat großen Mehrwert für die Aramark-Restaurants generiert und das Kantinenpersonal für Küche, Service und Kasse entlastet. Nicht nur die marktführenden Contract-Caterer wie beispielsweise Aramark, Apetito, Compass und Klüh werden über kurz oder lang wahrscheinlich alle smarte Robotik für Küche, Service und Reinigung einsetzen, um Mitarbeiter besonders im Schichtbetrieb und in Randzeiten effektiv zu entlasten.

Visionen für innovative Gemeinschaftsverpflegung – GiroWeb-Kantinen der Zukunft

Redaktion: Dann blicken wir doch einmal in die Zukunft des Food-Service: Wie stellen Sie sich Personalrestaurants, Betriebskantinen und Hochschulmensen im Jahr 2040 vor – mehr als ein halbes Jahrhundert nach der GiroVend-Erfindung? Welche Rolle werden Automatisierung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bei Bestellung, Bezahlung und Abrechnung spielen?

Mornhinweg: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass die zukünftige Gastronomie in vielen GV-Betrieben ein hochgradig automatisiertes, aber auch personalisiertes Ökosystem sein wird. Der Gast betritt eine Schulkantine oder ein Betriebsrestaurant und hat mehrere Optionen: Falls er nicht über Pre-Order-Module vorbestellt hat, kann er sich in Free-Flow-Konzepten selbst ad-hoc bedienen und nutzt die intuitive GiroWeb-Technik mit KI-Kamerakasse abschließend für extrem schnellen Checkout – insgesamt eine Minute für Informationen, Auswahl und Bezahlung anstatt früher zehn. Oder er nutzt einen Self-Order-Kiosk, um seine Speisen vorzubestellen und später abzuholen – das reduziert Warteschlangen. Oder es gibt einen Serviceroboter, der Getränke und Tablettware bereithält. Die Bezahlung läuft kontaktlos über Smartphone, Chipkarte oder klassische Geldkarte – Hauptsache schnell und sicher. Backend-Software im Giroweb-Ökosystem verwendet Künstliche Intelligenz dann nicht nur zur Speisenabrechnung per Bilderkennung, sondern auch für präzise Vorhersagen: „Nächsten Montag wird das vegetarische Menü beliebt sein, der Fisch mit Kartoffeln jedoch weniger nachgefragt werden – die Küche kann jetzt entsprechend planen.“ Je nach Vorstellung der verantwortlichen GV-Manager könnte das GiroWeb-System dann auch Bio-Speisen bevorzugen und aktiv vor Überproduktion warnen oder durch kurzfristige Aktionen über Preis oder Menge gegensteuern. Gleichzeitig gibt es im Food-Service der Zukunft weiterhin persönliche Kontakte – vielleicht eine Ernährungsberaterin, die mit Gästen spricht, oder einen kreativen Küchenchef, der sich regelmäßig mit lokalen Demeter-Lieferanten abstimmt. Die Technologie wird von den Essensgästen oft nicht bewusst wahrgenommen, ist aber omnipräsent, effektiv und effizient. Wahrscheinlich wird in großen Unternehmen auch viel mehr von Servicerobotern an den Arbeitsplatz oder in Besprechungsräume geliefert. Zusätzlich stehen für Randstunden und im Schichtbetrieb an neuralgischen Stellen ergänzende Verpflegungsstationen zur Verfügung. Das kann in der kleinsten Ausprägung ein sogenannter Smart Fridge sein. Das ist ein intelligenter, autonomer Verpflegungsautomat in Form eines Kühlschranks, der frische Mahlzeiten im 24/7-Betrieb rund um die Uhr bereitstellt. Das sind meistens kleinere Speisen wie Salate, Bowls oder Wraps. Der Zugriff auf den Smart-Fridge und die bargeldlose Bezahlung erfolgen über den GiroWeb-Ausweis oder mobil per App auf dem eigenen Smartphone. Die Erkennung der gekauften Artikel läuft automatisch über Optik und Gewicht. Es geht aber auch eine Nummer größer mit autonomen Kleinstkantinen, sogenannte Micro-Markets. Diese Mikromärkte gleichen am ehesten einem automatisierten Minisupermarkt mit interaktiven SCO-Terminals, also SB-Automaten für Self-Check-Out. So stelle ich mir Gemeinschaftsverpflegung im Jahr 2040 vor. In fast allen Bereichen des Food-Service wird die Reise weiter in Richtung technische Verzahnung und Verschmelzung von Hardware und Software gehen.

Ökosystem mit Kooperationen – GiroWeb als Drehkreuz für bargeldlose Gastronomie

Redaktion: Sie haben erwähnt, dass die GiroWeb-Gruppe auch durch Innovation, Integration und Kooperation mit anderen Marktführern auf Wachstumskurs bleiben und zusammenwachsen soll. Welche Art von strategischen Partnerschaften und Synergien sind für GiroWeb-Kunden besonders wertvoll?

Mornhinweg: Die GiroWeb-Organisation ist nicht monolithisch – wir sind ein integratives IT-Systemhaus für bargeldloses Catering und Vending, aber nicht in jeder Einzeldisziplin immer die besten. Wenn es beispielsweise um HR-Lohnabrechnung geht, sind spezialisierte Payroll-Dienstleister besser. Wenn es um Supply-Chain-Management und Beschaffung geht, sollten wir uns mit etablierten Lieferanten vernetzen. Die Zukunft liegt in einem Ökosystem-Ansatz: GiroWeb-Systeme bleiben das Nervenzentrum für die Kantinenabrechnung und Zahlungsabwicklung, aber wir schaffen offene Schnittstellen zu Lösungen von anderen Marktführern. Ein großer Contract-Caterer nutzt vielleicht eine spezielle Kantinensoftware zur Menüplanung von Anbieter A, ein Lagerverwaltungssystem von Anbieter B und ein HR-Programm von Anbieter C – und alles spricht über APIs mit der GiroWeb-Software. Das ist ein echtes Ökosystem und schafft gemeinschaftlich mehr Gesamtwert für alle Kunden, anstatt alles durch GiroWeb-Entwickler selbst zu programmieren und alltagstauglich umzusetzen. Beispiele für solche Kooperationen: Integration mit Warenwirtschaftssystemen, Vernetzung mit Speiseplan-Providern, Anbindung an Mobile-Payment-Plattformen. So verschmelzen Hardware und Software zu einer digitalen GV-Lösung für alle Kunden. Das ist für mich die Zukunft – intelligente und kooperative Arbeitsteilung mit Fokussierung der eigenen Stärken – für zufriedene Essensgäste, Caterer und Auftraggeber.

Regionale Kompetenzzentren – Lokaler Service und Support als Schlüssel zum Erfolg

Redaktion: Sie haben die Bedeutung von regionalen Teams sowie lokalem Service und Support betont. Bleibt das auch in einer zunehmend digitalen und vernetzten Gemeinschaftsverpflegung weiterhin ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für IT-Dienstleister in Deutschland?

Mornhinweg: Definitiv. Das ist eine meiner Überzeugungen, und ich glaube nicht, dass dieser Wettbewerbsvorteil irgendwann verschwinden wird. Ein Betriebsgastronom in Rheinland-Pfalz braucht im Idealfall einen Ansprechpartner aus seiner Region, den er mit Namen kennt und schnell anrufen kann, wenn sein Kantinensystem ausfällt. Ein Betriebsleiter in Thüringen will auch nicht lange mit einem anonymen Support-Chat in Bremen kämpfen. Die großen Cloud-Anbieter können zwar mit Effizienz werben, aber selten mit regionaler Präsenz punkten. GiroWebs kundenorientierte Struktur – mit Kompetenzzentren, Regionalgesellschaften und Servicestützpunkten – bleibt durch echte Kundennähe ein Erfolgsmodell. Unsere Servicetechniker kennen nicht nur die jeweilige Hardware und Software, sondern auch die spezifischen Anforderungen in ihren Regionen. Vielleicht gibt es in Franken andere Präferenzen bei Speiseplänen als in Sachsen-Anhalt, vielleicht unterscheiden sich auch die Betreibermodelle von Region zu Region. Großcaterer haben oft zentrale Anforderungen, kleine Schulcafes wieder ganz andere. Diese regionale Spezialisierung bei globaler Technologievernetzung, diese Balance zu finden, bleibt der Königsweg für GiroWeb als kompetenter und verlässlicher IT-Partner für große und kleine Kunden in ganz Deutschland.

Erkenntnisse aus einem halben Jahrhundert GV-Praxis – Worauf kommt es an?

Redaktion: Wenn Sie auf Ihre lange berufliche Reise vor und nach der Entwicklung von GiroVend im Jahr 1986 zurückblicken – welche Empfehlungen können Sie jungen Unternehmern und Führungskräften in der Gemeinschaftsverpflegung mitgeben, wenn Sie gefragt werden?

Mornhinweg: Das ist eine reflektive Frage, gar nicht so einfach. Erstens: Technologie allein gewinnt nicht. GiroVend war technologisch brillant – Magnetkarten waren Mitte der 1980er-Jahre sogar revolutionär – aber der wirtschaftliche Erfolg kam nur, weil wir gleichzeitig verstanden hatten, dass wir für Caterer in erster Linie Probleme lösen, und nicht nur Hardware und Software für Kantinen verkaufen. Zweitens: In der Gemeinschaftsverpflegung schlagen Kundenservice und Kundennähe langfristig den billigen Einstieg ohne Servicevertrag. Über die Jahrzehnte hatte die GiroWeb-Gruppe oft Konkurrenz von Dumpinganbietern, die ohne Kompetenz und Kapazität für Support und Wartung schnell wieder verschwunden sind. Wir haben uns behauptet, weil wir präsent sind, wenn Kunden Probleme haben, weil wir zuhören und Lösungen und Dienstleistungen anpassen. Drittens: Innovation ist nicht einmalig. GiroVend, GiroWeb, RFID, NFC, QR-Code, Cloud, Smartphone-Apps, KI – wir mussten schon so oft umdenken. Das ist anstrengend, aber notwendig. Wer stehen bleibt, wird überholt. Viertens: Team und Kultur sind weit mehr als die halbe Miete. Ich habe großartige Menschen kennengelernt – geniale Softwareentwickler, kompetente Techniker für die Extra-Meile, empathische Mitarbeiter im Telefonsupport und inspirierende Geschäftsführer. Viele Menschen haben die GiroWeb-Organisation durch ihr Engagement und ihre Persönlichkeit zu einer traditionsreichen und innovativen Erfolgsgeschichte gemacht. Fünftens: Fokus anstatt Breite. Es gibt zur sinnvollen Ergänzung der eigenen Kernkompetenzen immer etwas, was andere noch besser können. Worauf man den eigenen Fokus legt, sollte man im Detail verstehen, verständlich erklären und überzeugt umsetzen. Worauf kommt es in wenigen Worten an? Expertise, Überzeugung, Erfahrung und Vertrauenswürdigkeit.

Die runden Jubiläen und das Erbe – 40 Jahre GiroVend und 20 Jahre GiroWeb CCS

Redaktion: Was bedeuten für Sie persönlich das historische Doppel-Jubiläum – 40 Jahre bargeldlose Gemeinschaftsverpflegung seit der GiroVend-Erfindung und 20 Jahre GiroWeb seit der offiziellen Anmeldung Ihrer bekannten Erfolgsmarke GiroWeb CCS, Cashless Catering Solutions?

Mornhinweg: Das sind nicht einfach zwei Zahlen im Kalender – das waren Meilensteine der GV-Transformation in Deutschland. GiroVend war im Jahr 1986 ein Moment, in dem wir als Unternehmen sagten: „Die Zukunft der Gemeinschaftsverpflegung ist bargeldlos.“ Wir haben immer an unser Gemeinschaftsprojekt geglaubt, obwohl Bargeld vielen zu Beginn völlig unverzichtbar schien. Aber wir sahen die Probleme und gleichzeitig das große Potenzial in Kantinen: Münzhandhabung, Kassenbetrug, Sicherheit. Und setzten passende Konzepte für Kunden um. 40 Jahre später ist Bargeldlosigkeit im Business-Catering ganz normal – natürlich nicht nur wegen GiroWeb. Aber unsere Kernteams haben schon lange vor und auch mit GiroWeb den GV-Markt der letzten Dekaden maßgeblich mitgeprägt. Die offizielle Anmeldung unserer erfolgreichen GiroWeb-Marke symbolisierte damals auch den Übergang zu vernetzten und webbasierten RFID-Lösungen. Und wieder gab es Skeptiker: „Chipkarten, Internet, Fernwartung – funktioniert das wirklich einfach, schnell und sicher?“ Heute ist klar: ja. Und ein paar Jahrzehnte in der Zukunft werden KI-Speisenerkennung und noch unbekannte Technologien das neue Normal sein. Das ist Fortschritt. Für mich persönlich sind diese runden Jubiläen eine schöne Bestätigung: Dass die Arbeit, die wir alle zusammen reingesteckt haben, etwas Substanzielles bewirkt hat. Dass ich mit großartigen Menschen zusammengearbeitet habe. Dass wir das tägliche Catering und Vending ein bisschen besser gemacht haben – effizienter, digitaler, menschlicher. Und dass hoffentlich auch weiterhin jede GiroWeb-Generation gute Ideen für Innovationen mit echtem Mehrwert in der GV-Praxis hat.

Die Zukunft von GiroWeb im Blick – Kundenorientierung und gesundes Wachstum

Redaktion: Eine letzte Frage, Sie haben sich aus der operativen Geschäftsführung längst zurückgezogen, verfolgen aber als Gesellschafter und Partner die Entwicklung mit großem Interesse. Wie soll die spannende Reise von GiroWeb aus Ihrer Sicht weitergehen?

Mornhinweg: Mein Wunsch ist, dass GiroWeb ein führender IT-Dienstleister für die bargeldlosen Kantinen der Zukunft bleibt und die gute Marktposition mit motivierten Mitarbeitern, zufriedenen Kunden und spannenden Neuprojekten ausbaut. Mit Kompetenz, Erfahrung, Vertrauenswürdigkeit und Kooperationen bei Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz wird es in der Betriebsgastronomie, in der Schulverpflegung und auch im Care-Catering immer Potenzial geben, unsere traditionsreiche Historie innovativ fortzusetzen. Gleichzeitig glaube ich, dass die regionalen GiroWeb-Teams an den heutigen Hauptstandorten in Garbsen, Kelkheim und Holzgerlingen weiter wachsen werden – weil Kundennähe mit persönlichem Service und Support unersetzbar bleibt. Ich bin zuversichtlich, dass GiroWeb auch zukünftig mit den Schulcaterern von nebenan als auch mit börsennotierten Konzernen fruchtbare Kundenbeziehungen unterhalten wird – mit echtem Mehrwert und gesundem Wachstum.

Vielen Dank für dieses exklusive Interview zum Jubiläum von GiroVend und GiroWeb!

Redaktion: Das war jetzt länger als gedacht. Vielen Dank, dass Sie uns auf Ihre ereignisreiche Reise von GiroVend über ASM bis GiroWeb mitgenommen haben!

Mornhinweg: Ich danke Ihnen für die spannenden Interview-Fragen, das Wasser und den Kaffee, jetzt sind es ja doch zwei Tassen geworden!

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Links & Downloads

GiroWeb CCS - Cashless Catering Solutions:

• giro-web.com

GiroWeb Wiki & FAQ:

• giroweb.org/giroweb

GiroWeb in English:

• giroweb.org/about-us

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Gender-Hinweis: Zur Lesbarkeit nutzen wir generisches Maskulinum und meinen alle.