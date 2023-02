Jazz im Audi Forum Ingolstadt: Ullrich & Breinschmid-Quintett trifft auf Sängerin Titilayo Adedokun

Unterstützt werden sie dabei von der US-amerikanischen Sängerin Titilayo Adedokun. Sie hat nicht nur mehrere Jazzalben aufgenommen, sondern auch zahlreiche Opernrollen in Italien und weltweit gesungen. Begleitet wird Adedokun von der fantastisch swingenden Rhythmusgruppe um den Pianisten Thilo Wagner, den Drummer Michael Keul und den Bassisten Karsten Gnettner. Eine begeisternde Combo, die beweist, dass Traditionspflege nichts Museales haben muss.

Mit dem Ullrich & Breinschmid-Quintett feat. Titilayo Adedokun setzt Audi seine Reihe „Jazz im Audi Forum Ingolstadt“ in Zusammenarbeit mit dem Birdland Jazz Club Neuburg fort. Karten gibt es online im Audi Ticketshop zu regulär 25 Euro sowie ermäßigt für 20 Euro. Konzertbeginn im Audi museum mobile ist am Donnerstag, den 16. Februar 2023, um 20 Uhr.

Hinweise für Medienschaffende

Akkreditierung von Medienschaffenden für das Konzert des Ullrich & Breinschmid-Quintett feat. Titilayo Adedokun bitte bis Montag, den 13. Februar 2023, per E-Mail an @email. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die AUDI AG die Einladung an Medienschaffende zu dieser Veranstaltung nicht mit dem Ziel ausspricht, ihre journalistische Unabhängigkeit zu beeinflussen oder auf andere Weise zu bewirken, dass gesetzliche Vorschriften verletzt und so der Wettbewerb verzerrt werden könnte.

Bitte beachten Sie, dass diese Einladung unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Ihre_n Vorgesetzte_n erfolgt. Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass Sie eine eventuell notwendige Genehmigung entsprechend den in Ihrem Hause geltenden Regularien einholen.