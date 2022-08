Der Junge in mir erzählt. Ein Lesebuch.

Geschichten, die uns nicht verlassen: RÜ - der Junge in mir. Ein Lesebuch zum „inneren Kind“, doch das Stichwort fällt überhaupt nicht. Der Autor von „RÜ - Der Junge in mir“ hat keinen seelischen Ratgeber geschrieben. „RÜ“, wie der Heranwachsende genannt wird - im Unterschied zu Rüdiger, dem Erwachsenen, erzählt einfach los. Das ist für viele Überraschungen gut bis hin zum gekonnten Finale, dem kurzen Kapitel am Schluss.

In diesem Buch geht es um Männer. Korrekter: um einen Mann, der zuerst Rudi-Rudi gerufen wird, dann zum RÜ aufsteigt und schließlich der Rüdiger wird, der er nach den standesamtlichen Papieren auch sein soll. Es geht um einen Nachkriegsvater und sehr emotional auch um eine Nachkriegsmutter, um den Wiederaufstieg aus den Trümmern. Und schließlich geht es um einen Jungen, der Lust hat, mit seinem Erwachsenen-Ich endlich in Kontakt zu kommen. Herbert Kummetz dreht quasi die gängige Logik des „inneren Kindes“ hin und wieder in eine andere Richtung.

Es ist ein Lesebuch, ein „Reader“, was man da vor sich hat. Kein Roman. Keine Biographie. In sieben Episoden erzählt RÜ aus seiner Zeit. Es wundert nicht, dass der übliche Vater-Sohn-Konflikt im Mittelpunkt steht. Die Geschichten klingen sehr privat. Der Autor versteht es, in seinem autofiktionalen Text Jugenderlebnisse heranzuziehen, deren schlichter Kern genau das Holz ist, aus dem die Wirklichkeit geschnitzt ist, hart und zäh, so dass der Erwachsene noch daran zu arbeiten hat.

Nach dem Erzählen aus der Jugendzeit lässt der Autor drei Interviews folgen, in denen RÜ mit Rüdiger ins Gespräch kommt. Und schließlich ist da noch eine dritte Ebene in diesem Lesebuch: Das Jugend-Ich und das Erwachsenen-Ich schreiben gemeinsam einen Vaterbrief und einen Mutterbrief. Dass es noch eine Stufe höher geht zum Finale, erwähnten wir schon, und darüber soll nichts verraten werden.

Dies ist ein Buch für ältere Jugendliche. Es ist ein Männerbuch. Und es ist für Frauen die ahnen, dass das innere Kind eines Mannes ein Junge ist.

RÜ - Der Junge in mir, bookmondo 2022, 156 Seiten. Lesebuch „all-age“ ab 16

Paperback: ISBN 978-9-4036-6737-9, Preis: 9,95 EUR.