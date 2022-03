JITpay™ erreicht das Baltikum und wächst weiter

Das 2016 gegründete FinTech aus Deutschland wächst weiter. Inzwischen bietet JITpay™ dem fünften, sechsten und siebten europäischen Land sein SaaS – Produkt für die Logistikbranche an. Kernstück ist dabei ein eigens entwickeltes digitales Ordermanagement mit Telematik und Abrechnungssystem.

In dieses ist ein Finanzprodukt für die sofortige Bezahlung der Rechnungen integriert. Dr. Daniel Steinke, der CEO der Gruppe, beschreibt dies wie folgt: „Im Prinzip braucht ein Transportunternehmer nur noch einen LKW und einen Auftrag, denn die gesamte kaufmännische Abwicklung kann anschließend über JITpay™ erfolgen.“

Durch die enge Kooperation mit der Frachtenbörse TIMOCOM können Auftragnehmer direkt bei der Annahme des Auftrages diesen bei JITpay™ einreichen. So ersparen sich Auftragnehmer einen Großteil der kaufmännischen Arbeit.

Die Effekte sind gewaltig: So erstellt JITpay™ für alle Aufträge, die über das Ordermanagement JITfleet™ abgewickelt werden, automatisch die Rechnungen, versendet diese an die Auftraggeber und bezahlt den Transportunternehmer vollständig innerhalb von 24 Stunden nach Prüfung. Damit übernimmt JITpay™ nicht nur die sofortige Bezahlung der Leistung, sondern auch den gesamten administrativen Prozess der Abrechnung, das Forderungsmanagement und das Risiko für den Frachtausfall.

Auch für die Auftraggeber entstehen erhebliche Prozessverbesserungen und damit Vorteile: Da die Abrechnung von JITpay™ sowohl auf Auftragsdaten als auch auf tatsächlichen Erfüllungsdaten aus der Telematik beruht, werden z.B. vereinbarte Standgelder automatisch anhand der tatsächlichen Geofenster berechnet. JITpay™ liefert darüber hinaus nach Freigabe des Transportunternehmers an die Auftraggeber die Echtzeit-Trackingdaten, Proof of Load, Proof of Delivery und alle weiteren Abrechnungsdaten vollständig digital.

Die Zahlen sprechen für sich: JITpay™ verzeichnete in 2021 ein Umsatzwachstum in Höhe von 220%, sowie ein Kundenzuwachs von 277%. Für die absehbare Zukunft stehen weitere Länder, insbesondere solche mit einem hohen Anteil an Transportunternehmern, im Fokus des Braunschweiger Unternehmens.