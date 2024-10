Maja Prinzessin von Hohenzollern +Schimmelpfennig präsentieren GOODY GUARD für Warenversender

Die Schimmelpfennig GmbH & CO KG und Maja Prinzessin von Hohenzollern präsentierten auf Europas führender Leitmesse "Fachpack" in Nürnberg erfolgreich den GOODY GUARD. Der rechtlich geschützte GOODY GUARD ist ein Game Changer in der Logistik und für alle Waren-Versender, denn er sichert die Waren besser, ist erheblich leichter als schwere Euro-Paletten und spart somit Gewicht, Kraftstoff/ Co2 und Maut sowie Lagerplatz!

Christian Schimmelpfennig spricht aus eigener Erfahrung: "Unser Unternehmen ist auch Besitzer von Badshop.de, dem führen Onlineshop für Badmöbel und Accessoires. Wir konnten durch den GOODY GUARD unsere Retouren um ca. 40 % senken und ca. 94% Lagerplatz einsparen".

Besonders zum Transport von Produkten mit kleiner Standfläche, wie z.B. Möbeln, Wohn-Accessoires, aber auch Auto-Ersatzteilen, Kosmetikprodukten, runden Gefäßen, Flüssigkeiten und fragiler Ware ist diese Innovation ein echter Vorteil!

Maja Prinzessin von Hohenzollern:" Wir sind von der positiven Ressonanz auf auf der Messe überwältigt.

Der GOODY GUARD ist für Waren aller Art geeignet und unsere Kunden kommen aus ganz verschiedenen Branchen."



Der GOODY GUARD ist mit € 2,51 zzgl. MwSt (Größe S) wesentlich preiswerter als eine teure Euro-Palette und trägt zur Minimierung der benötigten Paletten bei. Zudem ist er mit 1,3 KG deutlich leichter als eine Europalette und spart Ladegewicht, sowie Kraftstoff und Maut.

Mit Verwendung des GODDY GUARD entfällt die stressige Rückgabe der Euro-Paletten und das damit verbundene hektische Abladen der Ware, bei der häufig Beschädigungen entstehen.

Die Retouren-Quote wird signifikant gesenkt und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Der GOODY GUARD kann indivduell mit Werbung bedruckt werden, so dass er gleichzeit für jedes Unternehmen ein attraktiver Werbträger on Tour ist.

Die Schimmelpfennig GmbH & Co KG hat mit Maja Prinzessin von Hohenzollern eine strategische Partnerin für den internationalen Vertrieb und das Marketing gewonnen. Beide verbindet seit langem eine geschäftliche Beziehung. Für die preisgekrönte Unternehmerin und Designerin Maja Prinzessin von Hohenzollern, deren Produkte z.B. Möbel, Bad-Accessoires, Porzellan und Home Deco etc. international in vielen Ländern erfolgreich am Markt vertrieben werden, ist der sichere und kosteneffiziente Transport von Waren ein wichtiges Anliegen.

Die Schimmelpfennig GmbH & Co. KG hat mit ihrem Online-Shop „Badshop.de“ ebenfalls jahrelange Erfahrung im Versand von Waren.

INFO: www.goodyguard.de/discount/Maja

GOODY GUARD Vorteile:

- Sicherer Transport der Ware

- 40% Reduzierung der Retouren-Quote

- Bis zu 80% Kosteneinsparung in der Anschaffung Vergl./Euro-Palette

- 96 % Gewichtseinsparung im Vergl./ Euro-Palette

- 94% Lagerplatzeinsparung im Vergl./Euro-Palette

- 33% Ladeplatzeinsparung

- 100 % recyclebar, nachhaltig

- Kraftstoff-Einsparung

- Werbeträger