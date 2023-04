Bundesweiter Award: Deutschlands Kundenchampions 2023 gekürt

Mit der Trophäe und dem Titel „Deutschlands Kundenchampions 2023“ wurden u.a. Toyota, das Versandhandelsunternehmen HSE, die Heiligenfeld Kliniken, Novo Nordisk, Ratskeller Leipzig und die Wattline GmbH ausgezeichnet. Sie glänzen durch eine besonders hohe Fan-Quote unter ihren Kunden.

Im bundesweiten Wettbewerb wurde die Fan-Quote, also der Grad der emotionalen Kundenbindung, von rund 150 Unternehmen quer durch alle Branchen gemessen. Dafür führte 2HMforum. auf Basis des wissenschaftlich fundierten Fan-Prinzips mehr als 14.000 Kundeninterviews durch. Das Ergebnis: 92 Unternehmen aus dem B2B- und B2C-Sektor erreichten überdurchschnittliche Fan-Quoten und gehören zu „Deutschlands Kundenchampions 2023“. Die Sieger wurden vor Top-Entscheidern namhafter Unternehmen im Rahmen der FANOMICS Konferenz 2023 in Mainz ausgezeichnet.

Was bedeutet es, Kundenchampion zu sein? Zufriedene Kunden sind kein Garant mehr für nachhaltigen Geschäftserfolg. „Wichtiger denn je ist die emotionale Bindung zum Kunden. Produkte werden zunehmend austauschbarer. Unternehmen müssen Kunden an sich binden und sie somit zu Fans zu machen. Und genau diese Kunden, die sich verhalten wie Fans aus Sport, Unterhaltung und Kultur, verhelfen Unternehmen nachweislich zum Geschäftserfolg“, sagt Prof. Gregor Daschmann, Vorsitzender des Initiatorenkreises und Professor für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.