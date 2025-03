YC-Schützling Conveo sammelt 5 Millionen Euro in einer Seed-Runde, um die Marktforschungsbranche zu revolutionieren

Top-Marken wie Unilever, Orange und Google verlassen sich auf Conveo, um Hunderte von KI-gestützten Videointerviews in verschiedenen Anwendungsfällen durchzuführen – von Markenbildung, Customer Experience und Verhaltensforschung bis hin zu Innovation und Kommunikation.

Conveo (conveo.ai), gegründet im April 2024, hat eine Millionen Euro schwere Startkapitalrunde aufgebracht, die unter anderem von Y Combinator und 6 Degrees Capital getragen wird.

Conveos Vision ist es, Kundeneinblicke für jedes Team sofort zugänglich zu machen, von Forschern und Marketingfachleuten bis hin zum CEO. Wer Conveos KI-Mitarbeiter eine Business-relevante Frage stellt, erhält innerhalb weniger Stunden relevantes vorhandenes Wissen, angereichert mit neuen Recherchen sowie eine vollständige Analyse.

Das Verbraucherverhalten verändert sich schneller denn je, angetrieben durch KI, die Creator Economy und den wachsenden Einfluss von Gen Z und Alpha. Gleichzeitig zwingen veränderte Vorschriften und kulturelle Veränderungen Marken dazu, ihre Kundenansprache zu überdenken.

Dennoch verlassen sich die meisten Marken immer noch auf Forschungsmethoden, die nicht mehr mithalten können. Traditionelle qualitative Forschung ist langsam und kostspielig. Das führt oft dazu, dass Unternehmen entweder ganz darauf verzichten oder Entscheidungen auf der Grundlage unvollständigen Wissens treffen. Die häufige Folge: verpasste Chancen und kostspielige Fehlern.

Conveo entwickelt eine KI-gestützte Lösung, um die wachsende globale Marktforschungsbranche mit einem Umsatz von 120 Milliarden US-Dollar zu transformieren. Branchenführer wie Unilever, Orange, Sanofi und Google vertrauen bereits auf Conveos KI-gestützten Forschungsmitarbeiter, der über Nacht Hunderte von KI-moderierten Videointerviews in jeder Sprache und zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten durchführt. Durch die Automatisierung des gesamten Forschungsprozesses – von der Projektplanung über die Befragung bis hin zur sofortigen Analyse – liefert Conveo Echtzeit-Erkenntnisse, die 100-mal schneller sind als herkömmliche Methoden. Dabei erkennt die Lösung außerdem oft Zusammenhänge, die Menschen übersehen würden.

Mit einer Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro, die von Y Combinator, 6 Degrees Capital, Entourage Capital, Pitchdrive und Syndicate One bereitgestellt wurde, wird Conveo seine Kernmärkte in den USA und Europa intensiv ausbauen.

Vom Problem zur Lösung

Bei seinem vorherigen Scale-up-Projekt stellte der CEO und Mitbegründer Dieter De Mesmaeker fest, dass Unternehmen riskante Entscheidungen mit unzureichender Forschung trafen, was zu kostspieligen Fehlern und verpassten Chancen führte. Mitbegründer Hendrik Van Hove erlebte bei McKinsey aus erster Hand, wie langsam, manuell und teuer traditionelle Forschung war. So war es schwierig, Erkenntnisse in großem Maßstab zu sammeln. Als sie erkannten, wie KI endlich Veränderungen bewirken könnte, schlossen sie sich zusammen, um das Qualtrics der qualitativen Forschung zu entwickeln.