Düsseldorfer Agentur R211 gewinnt German Brand Award 2023

Die Düsseldorfer Kommunikationsagentur R211 hat den German Brand Award 2023 für ihr Projekt „Hair Haus Vision Book“ gewonnen. Die Agentur wurde am vergangenen Freitag (15. Juni) im Rahmen einer Galaveranstaltung in Berlin in der Rubrik Excellence in Brand Strategy and Creation, Kategorie Brand Design – Corporate Brand ausgezeichnet. Mit dem Vision Book will der Viersener Friseurgroßhändler Hair Haus für seine Beschäftigten buchstäblich erlebbar werden. Möglich wird dies durch die besondere Art und Weise der Inszenierung, denn die charakteristischen Unternehmenswerte werden ausnahmslos unterhaltsam thematisiert – mal illustrativ, mal typografisch oder mit Fotos. Überzeugen statt Belehren lautet hier das Motto. Jedes Vision Book ist personalisiert und wurde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hair Haus persönlich übergeben.

Für Angela Kettler-Bott, Art Director und Gründerin von R211, ist es nach dem RedDot Award für Brands & Communication Design im vergangenen Jahr bereits die zweite Ehrung für dieses Projekt. „Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung“, so die Marken-Expertin. „Es ist die beste Bestätigung, dass wir mit einem Buch zur internen Kommunikation völlig richtig gelegen haben. Sowas ist ja im digitalen Zeitalter nicht unbedingt selbstverständlich.“

Stiftung Rat für Formgebung vergibt German Brand Award

Der German Brand Award ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher – und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen. Der German Brand Award wird seit 2016 von der Stiftung Rat für Formgebung jährlich in mehr als 60 Kategorien vergeben. Die Stiftung vergibt ebenfalls den German Design Award.

Der German Brand Awards 2023 wird in zwei Disziplinen verliehen: Excellent Brands prämiert die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche. Excellence in Brand Strategy and Creation zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus. Zusätzlich werden Ehrenpreise für besondere Markenleistungen verliehen.

In beiden Disziplinen kürt die Jury pro Kategorie in der Regel eine Gold-Preisträgerin oder einen Gold-Preisträger für Spitzenleistungen innerhalb einer Branche oder Disziplin. Pro Kategorie verleiht die Jury zudem eine angemessene Anzahl an Gewinnerauszeichnungen. Für besondere Aspekte in der Markenführung vergibt die Jury das Prädikat „Special Mention“. In diesem Jahr konnte der German Brand Award mit rund 1.200 Einreichungen aus 19 Ländern eine große internationale Resonanz erzielen. Insgesamt wurden 65 Projekte und Marken mit Gold ausgezeichnet: 28 bei Excellent Brands, 37 bei Excellence in Brand Strategy and Creation.