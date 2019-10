Gropiusstadt goes Fashion! – großes Fashion-Event in den Gropius Passagen

Vom 31. Oktober bis zum 3. November zeigen die Gropius Passagen und ihre Mieter, wer in Sachen Fashion den Hut aufhat im Süden Berlins. Donnerstag und Freitag präsentieren erfahrene Fashion Week Models die neusten Trends und die aktuellen Kollektionen der Shops im Center. Hierzu wird eigens ein professioneller Catwalk im Atrium installiert, Pop Up Fashion Walks finden – begleitet von einer mobilen Disco nebst DJ – immer wieder an unterschiedlichen Orten im Center statt. Am Samstag werden die aktuellen Kinder-Kollektionen der teilnehmenden Shops während einer Kids-Fashion-Show präsentiert.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.