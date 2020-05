Pankower Kunstfestival „artspring berlin“ goes digital! 2020 leider kein Pop-up-Store in den Schönhauser Allee Arcaden

Corona macht auch vor Kunst und Künstlern nicht halt, eine Absage der „artspring berlin“ kommt für die Macher jedoch nicht in Frage. Der eigentlich geplante „artspring store“ als zentraler Festivaltreffpunkt bleibt in diesem Jahr geschlossen, der einzigartige Blick hinter die Kulissen und in die Ateliers der Künstlerinnen und Künstler wird kurzerhand ins Netz verlegt. Das „online-Kunstfestival artspring berlin“ beginnt am 9. Mai 2020.

