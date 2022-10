2-tägiges Präsenz-Seminar „Testen von Embedded Software“ am 26. und 27. April 2023 mit Dipl.-Ing. M. Heininger in Offenburg

Verifysoft Technology GmbH, gegründet 2003 im Technologiepark Offenburg und bis heute dort ansässig, bietet neben Softwaretesttools auch Webinare und Seminare zu den Themen Softwaretesting, Code Coverage und Softwarequalität an. So auch im kommenden Jahr am 26. + 27. April 2023 das 2-tägige Präsenz-Seminar "Testen von Embedded Software" mit Dipl.-Ing. M. Heininger in Offenburg.