bpi solutions optimiert bei SAMCO2 die Vertriebsprozesse mit CAS genesisWorld

Die SAMCO 2 GmbH ist eine Ausgründung aus der SAMCO Autotechnik GmbH und bietet einen innovativen Plasma-Ionisations-Luftreiniger an. Hierfür benötigte das Start-Up eine verlässliche CRM-Lösung um seinen internen und externen Vertrieb zu steuern.

Als IATF zertifizierter Herstellungsbetrieb für Filter und Luftfederbälge und inhabergeführtes Unternehmen bietet SAMCO Autotechnik Kunden und Partnern die nötige Flexibilität bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards der Produkte. Das Unternehmen fertigt über 30 Millionen Teile im Jahr. Mit Lieferanten-Auszeichnungen führender OEMs wurde die systematische und konsequente Kundenausrichtung belohnt.

Die Unternehmens-DNA beider Betriebe bilden die Qualität der Produkte, die flexible Anpassung an Kunden- und Umweltanforderungen. Sowie der ganzheitliche Kundenservice in der Firmenkultur, die durch die Mitarbeiter gelebt wird.

Die SAMCO 2 , ein im Jahr 2022 neugegründetes Unternehmen der Samco Autotechnik GmbH hat sich somit folgerichtig für die CRM-Anwendung genesisWorld von CAS entschieden. Für den Erfolg ist Kundenzentrierung unabdingbar: SAMCO 2 muss seine Kunden individuell und ganzheitlich betrachten, um ihnen bestmöglich und zielführend die für sie besten Produkte und Services zu bieten. Dabei sind die sich stetig wandelnden Kundenwünsche besonders herausfordernd, will man den Kunden optimal betreuen. Das erfordert einerseits eine Menge Flexibilität und Anpassbarkeit. Andererseits dürfen die Ziele und Strategien für das eigene Geschäft nicht vergessen werden. Daher legt das Unternehmen mit genesisWorld den Fokus auf ein reibungsloses Lead- und Vertriebsmanagement.

Für die unternehmensweite Informations-, Kundengewinnungs- und betreuungsplattform hat bpi solutions ein bemerkenswertes Leadmanagement speziell auf den Bedarf von SAMCO 2 umgesetzt. Von der Kontaktaufnahme, über Leadschutz und Verkaufschancen bis zur automatisierten Provisionsberechnung und After Sales ist der vollständige Prozess mit sämtlichen Hintergrundinformationen abgebildet. So ist stets der Überblick gegeben. Online wie offline, lösungsorientiert und pragmatisch.

Für SAMCO 2 bedeutet der Einsatz von CAS genesisWorld eine verdichtete Datenbasis mit wertvollen Informationen rund um den Kunden und Geschäftspartner jederzeit im Zugriff zu haben und damit ein termin- und kostengetreues Projektmanagement zu bieten.

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.