Effizientes Projektmanagementtool für macOS: FocusHub 1.1.0 jetzt verfügbar

Mit FocusHub betritt ein neues Tool für Produktivität und Projektmanagement die Bühne – entwickelt von der universitären Ausgründung comstrat media office. Die App richtet sich an die Gründer- und Freiberufler-Community sowie an Projektmanager, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, Dateien, Ordner, Apps und Weblinks in einem einzigen Workspace zu bündeln und mit nur einem Klick zu starten.

Gründergeist trifft auf Erfahrung

Hinter FocusHub steht ein Team aus Experten und Freelancern, angeführt von Kommunikationswissenschaftler und Projektmanagement-Experte Prof. Dr. J. André Friedrich. Als Professor und Dozent an renommierten Hochschulen sowie durch über 25 Jahre Erfahrung im Kommunikationsmanagement bringt Friedrich ein einzigartiges Know-how ein. Dieses spiegelt sich in der praxisnahen und benutzerfreundlichen Gestaltung von FocusHub wider.

„Mit FocusHub wollten wir ein Tool schaffen, das Übersicht und schnellen Zugriff auf Daten ermöglicht,“ erklärt Friedrich. „Zwar gibt es viele Möglichkeiten, Daten zentral zu speichern – von Clouds bis zu Servern –, doch in der Praxis sind sie oft über verschiedene Orte verteilt. Wenn man dann etwa einen Artikel schreiben oder an einem Projekt weiterarbeiten möchte, beginnt oft die immer gleiche Suche nach den Speicherorten. FocusHub ist da gewissermassen die zentrale Ablage, an der ich alles sammeln kann, ohne die Daten selbst herumkopieren zu müssen da es mit internen Verweisen und einer kleinen JSON-Datenbank funktioniert. Der USP ist natürlich, dass ich die Quellen aus dem Workspace entweder einzeln oder eben mit einem Klick alle gemeinsam öffnen kann.“

„Dieses One-Click-Tool ist nicht das Ergebnis von Marketingstrategien oder Verkaufsbrainstormings,“ so Friedrich weiter, „sondern die direkte Antwort auf ein eigenes Problem: Wie organisiere ich effizient die Daten für ständig wechselnde Projekte mit unzähligen Quellen auf meinem Mac?“

Die App bietet einfache Funktionen wie Drag-&-Drop für Dateien, Ordner und Apps, das sichere Hinzufügen von URLs sowie Merge-, Import- und Exportoptionen für ganze Workflowlisten.

„Wir sammeln keine Nutzerdaten, und wir wollten keine Abonnements einbauen, die wir selbst nicht mögen. Einmal zahlen und alle Funktionen freischalten – für faire € 6.99,“ betont Friedrich.

Abschließend ergänzt er: „FocusHub mag unscheinbar wirken, aber wer es einmal genutzt hat, möchte weder als Profi noch als Gelegenheitsnutzer darauf verzichten.“