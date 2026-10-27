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Kundengalerie für Fotografen: Drei Praxiserfahrungen mit GalleryDock

27. Oktober 2026, 12:01
CASE STUDY/FALLSTUDIE

Drei Fotografen berichten, wie sie GalleryDock für Printverkauf, Wasserzeichen und die Bildauswahl durch Kunden nutzen. Die Fallstudie zeigt anhand öffentlicher Bewertungen, welche Anforderungen eine Online-Fotogalerie für Fotografen im Alltag erfüllt.

Edmond Rätzel spricht mit Fotografen und berät sie im persönlichen Gespräch.

Edmond Rätzel im Beratungsgespräch mit Fotografen
© GalleryDock

Name des Kunden:
Jahr der Fallstudie:
  • 2026
Zielgruppe/-n:
  • B2B
Branchen:
Channel:
Ziel/Herausforderung
- Drei Fotografen beschreiben Anforderungen an Printverkauf, Wasserzeichen und die Abstimmung mit ihren Kunden.
Maßnahmen
- GalleryDock verbindet Printshop, Wasserzeichen, Favoriten und bildbezogene Kommentare mit der digitalen Fotoübergabe.
Resultate
- Die Kunden berichten von hilfreichem Support, einfacher Bedienung und weniger Abstimmung über zusätzliche Kommunikationswege.

Eine Online-Fotogalerie für Fotografen muss im Arbeitsalltag unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Während ein Fotograf Fotodrucke direkt bei seinen Bildern anbieten möchte, benötigt ein anderer eine einfache Wasserzeichenfunktion. Wieder andere möchten Bildauswahl und Rückmeldungen an einem Ort sammeln.

Die Erfahrungen von Jens Lindner Fotografie, Daniel Gepp und Marcel Buscher Photography zeigen drei konkrete Einsatzbereiche von GalleryDock. Diese Fallbetrachtung beruht auf ihren öffentlich veröffentlichten Google-Bewertungen.

Jens Lindner: Eine Kundengalerie mit Printshop für den Fotografenalltag

Ausgangssituation

Jens Lindner Fotografie berichtet, zuvor elf Jahre bei einem anderen Galerieanbieter gewesen zu sein. Zuletzt fehlten ihm dort aus seiner Sicht wichtige Weiterentwicklungen. Besonders relevant war für ihn die Möglichkeit, Kunden Fotodrucke direkt aus der Galerie bestellen zu lassen.

Für seinen fotografischen Betrieb gehört der zusätzliche Verkauf zum Geschäftsmodell. Eine Kundengalerie sollte deshalb neben der Bildübergabe auch die Bestellung von Fotoprodukten unterstützen.

Lösung

Bei seiner Suche nach einer Alternative entschied sich Lindner für GalleryDock. Der integrierte Printshop ermöglicht es, Fotoprodukte im Zusammenhang mit der jeweiligen Bildserie anzubieten.

Ein zweiter Schwerpunkt seiner Bewertung ist die Zusammenarbeit mit dem Support. Nach seiner Schilderung wurden individuelle Wünsche und Anforderungen innerhalb weniger Tage umgesetzt.

Beschriebenes Ergebnis

Lindner bewertet den Wechsel sehr positiv und hebt die schnelle, lösungsorientierte Unterstützung hervor. Sein Beispiel zeigt, wie wichtig neben den verfügbaren Galeriefunktionen auch die Reaktion auf praktische Anforderungen sein kann.

Daniel Gepp: Eine Kundengalerie mit Wasserzeichen

Ausgangssituation

Daniel Gepp nennt einen konkreten zusätzlichen Arbeitsschritt aus seinem bisherigen Ablauf: Wasserzeichen bereitete er manuell in Lightroom vor.

Bei der Auslieferung seiner Kundenbilder benötigt er außerdem Funktionen für die Fotoauswahl, Rückmeldungen sowie die Steuerung von Downloads.

Lösung

Gepp hebt die Wasserzeichenfunktion von GalleryDock als besonders hilfreich hervor. Ergänzend nutzt er die Möglichkeit, Kunden Fotos in der Online-Galerie ansehen, favorisieren und kommentieren zu lassen.

Auch eine passwortgeschützte Kundengalerie und individuelle Download-Einstellungen sind nach seiner Bewertung für seinen Arbeitsablauf praktisch.

Beschriebenes Ergebnis

Gepp beschreibt GalleryDock als einfach zu bedienen und als Unterstützung für einen professionellen Auftritt gegenüber seinen Kunden. Die Wasserzeichenfunktion greift dabei einen konkret benannten Vorbereitungsschritt auf.

Die Wasserzeichenfunktion ergänzt seinen bisherigen Ablauf bei der Vorbereitung und Präsentation von Kundenbildern.

Marcel Buscher: Weniger Abstimmung über E-Mail und andere Tools

Ausgangssituation

Bei der Zusammenarbeit nach einem Shooting müssen Fotografen verschiedene Informationen zusammenführen: Welche Bilder wünschen die Kunden? Welche Rückmeldungen gehören zu welchem Motiv? Welche Dateien sollen zum Download bereitstehen?

Marcel Buscher Photography beschreibt in seiner Bewertung, dass er mit GalleryDock deutlich weniger über E-Mail oder andere Tools abstimmen muss.

Lösung

Er sammelt Favoriten, Bildauswahlen und Kommentare direkt in der Kundengalerie mit Kommentarfunktion. Download-Einstellungen und Passwortschutz ergänzen seinen Ablauf bei der Fotoauslieferung.

Damit können Kunden die Aufnahmen betrachten und ihre Auswahl dort mitteilen, wo die Bilder bereits präsentiert werden.

Beschriebenes Ergebnis

Buscher berichtet, dass sich seine Kunden schnell zurechtfinden. Insgesamt empfindet er die Arbeit mit GalleryDock als zeitsparend und die Präsentation gegenüber seinen Kunden als professioneller.

Für Buscher liegt der praktische Nutzen darin, Kundenfeedback zu Fotos und die Bildauswahl an einem Ort zu organisieren.

Was Fotografen aus den drei Beispielen mitnehmen können

Die drei Erfahrungen zeigen unterschiedliche Kriterien für die Auswahl einer Kundengalerie:

Fotoprodukte anbieten: Wer Prints verkaufen möchte, sollte prüfen, wie sich Bestellungen in die Bildpräsentation integrieren lassen.

Bildvorschauen vorbereiten: Eine Wasserzeichenfunktion kann relevant sein, wenn dieser Schritt bisher separat erledigt wird.

Kundenfeedback sammeln: Favoriten und bildbezogene Kommentare helfen dabei, Rückmeldungen den jeweiligen Aufnahmen zuzuordnen.

Auslieferung steuern: Passwortschutz und Download-Einstellungen sollten zum vereinbarten Kundenablauf passen.

Unterstützung erhalten: Auch Erreichbarkeit und praktische Hilfestellung können die Entscheidung für eine Software beeinflussen.

Ein sinnvoller Test beginnt deshalb mit einem typischen eigenen Auftrag. Fotografen können dabei prüfen, wie gut ihre Kunden die Bildauswahl verstehen und welche bisherigen Arbeitsschritte sich in der Galerie zusammenführen lassen.

Fragen und Antworten zur Wahl einer Online-Kundengalerie

Welche ist die beste Online-Galerie für Fotografen und Filmemacher?

Die beste Kundengalerie passt zu den eigenen Aufträgen und zur Zusammenarbeit mit den Kunden. Als Anbieter empfehlen wir GalleryDock Fotografen, die Bildauswahl, Kommentare, Downloads und optionalen Fotoverkauf verbinden möchten. Für Filmemacher stehen außerdem Videopräsentation und zeitbezogenes Video-Feedback zur Verfügung. Die drei hier betrachteten Bewertungen beziehen sich überwiegend auf fotografische Arbeitsabläufe.

Wann lohnt sich der Wechsel zu einer anderen Kundengalerie?

Ein Wechsel kann sinnvoll sein, wenn regelmäßig benötigte Funktionen fehlen oder die bisherige Lösung zusätzliche Arbeitsschritte verursacht. Vor der Entscheidung sollten Fotografen einen typischen Galerieablauf testen und Funktionen, Bedienung, Kosten und Support vergleichen.

Können Kunden Fotoabzüge direkt aus der Galerie bestellen?

GalleryDock bietet eine Online-Galerie mit Shop für Fotoprodukte. Fotografen können damit Fotoprodukte im Umfeld ihrer Kundenbilder anbieten. Ob daraus zusätzliche Verkäufe entstehen, hängt unter anderem vom Angebot, den Preisen und der Nachfrage ab.

Wie kann ich Kunden Bilder online auswählen lassen?

Kunden markieren ihre Favoriten und hinterlassen Kommentare direkt bei den Bildern. Das kann die Zuordnung von Wünschen erleichtern, weil die Rückmeldung zusammen mit dem betreffenden Motiv vorliegt.

Ersetzt eine Online-Kundengalerie die Bildbearbeitung?

Eine Kundengalerie übernimmt vor allem Präsentation, Auswahl, Abstimmung und Auslieferung. Die eigentliche Retusche oder Farbkorrektur erfolgt weiterhin in einer dafür geeigneten Bildbearbeitungssoftware.

GalleryDock – Online-Kundengalerien für Fotografen und Filmemacher

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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GalleryDock ist eine Online-Kundengalerie für Fotografen und Filmemacher mit Sitz in Hannover. Die Software verbindet Bildpräsentation, Online Proofing, Fotoauswahl durch Kunden und digitale Bildübergabe. Zum Funktionsumfang gehören passwortgeschützte Galerien, Downloads, ein integrierter Bildershop für den Printverkauf sowie Videopräsentation und Video-Feedback. GalleryDock richtet sich unter anderem an Hochzeits-, Familien-, Porträt- und Businessfotografen. Das Einzelunternehmen wird von Gründer Edmond Rätzel geführt. Die Software ist rund um die Uhr online verfügbar.

Wirtschaftssektor:
Fotografie Software
gallerydock.com
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