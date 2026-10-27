Kundengalerie für Fotografen: Drei Praxiserfahrungen mit GalleryDock

Eine Online-Fotogalerie für Fotografen muss im Arbeitsalltag unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Während ein Fotograf Fotodrucke direkt bei seinen Bildern anbieten möchte, benötigt ein anderer eine einfache Wasserzeichenfunktion. Wieder andere möchten Bildauswahl und Rückmeldungen an einem Ort sammeln.

Die Erfahrungen von Jens Lindner Fotografie, Daniel Gepp und Marcel Buscher Photography zeigen drei konkrete Einsatzbereiche von GalleryDock. Diese Fallbetrachtung beruht auf ihren öffentlich veröffentlichten Google-Bewertungen.

Jens Lindner: Eine Kundengalerie mit Printshop für den Fotografenalltag

Ausgangssituation

Jens Lindner Fotografie berichtet, zuvor elf Jahre bei einem anderen Galerieanbieter gewesen zu sein. Zuletzt fehlten ihm dort aus seiner Sicht wichtige Weiterentwicklungen. Besonders relevant war für ihn die Möglichkeit, Kunden Fotodrucke direkt aus der Galerie bestellen zu lassen.

Für seinen fotografischen Betrieb gehört der zusätzliche Verkauf zum Geschäftsmodell. Eine Kundengalerie sollte deshalb neben der Bildübergabe auch die Bestellung von Fotoprodukten unterstützen.

Lösung

Bei seiner Suche nach einer Alternative entschied sich Lindner für GalleryDock. Der integrierte Printshop ermöglicht es, Fotoprodukte im Zusammenhang mit der jeweiligen Bildserie anzubieten.

Ein zweiter Schwerpunkt seiner Bewertung ist die Zusammenarbeit mit dem Support. Nach seiner Schilderung wurden individuelle Wünsche und Anforderungen innerhalb weniger Tage umgesetzt.

Beschriebenes Ergebnis

Lindner bewertet den Wechsel sehr positiv und hebt die schnelle, lösungsorientierte Unterstützung hervor. Sein Beispiel zeigt, wie wichtig neben den verfügbaren Galeriefunktionen auch die Reaktion auf praktische Anforderungen sein kann.

Daniel Gepp: Eine Kundengalerie mit Wasserzeichen

Ausgangssituation

Daniel Gepp nennt einen konkreten zusätzlichen Arbeitsschritt aus seinem bisherigen Ablauf: Wasserzeichen bereitete er manuell in Lightroom vor.

Bei der Auslieferung seiner Kundenbilder benötigt er außerdem Funktionen für die Fotoauswahl, Rückmeldungen sowie die Steuerung von Downloads.

Lösung