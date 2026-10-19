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Online-Fotogalerie für Fotografen: GalleryDock bringt Kundengalerien auf die eigene Website

20. Oktober 2026, 04:21
Hannover,
Deutschland
Bericht

GalleryDock verbindet Bildpräsentation, Kundenauswahl und digitale Bildübergabe in einer Online-Fotogalerie für Fotografen. Durch die Website-Einbindung bleibt der eigene Webauftritt die Anlaufstelle für Kunden. Ein zentraler, passwortgeschützter Galeriezugang führt zur passenden Bildserie – mit Favoriten, Kommentaren, Downloads und optionalem Fotoverkauf.

Fotograf hält seine Kamera zum Fotografieren vor das Gesicht. Aufnahme von GalleryDock.

Fotograf bei der Arbeit – GalleryDock
© GalleryDock

Nach einem Shooting beginnt für Fotografen ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit: Kunden möchten ihre Aufnahmen ansehen, Lieblingsbilder auswählen und die fertigen Dateien erhalten. Werden dafür E-Mails, Screenshots und verschiedene Download-Links verwendet, müssen Fotografen Rückmeldungen häufig erst dem richtigen Bild zuordnen.

GalleryDock führt diese Schritte in einer Kundengalerie zusammen. Die Software aus Hannover richtet sich an Fotografen, die ihre Bilder professionell präsentieren und die Abstimmung nach dem Shooting übersichtlich organisieren möchten. Ein Schwerpunkt ist die Möglichkeit, die Galerie und den Zugang für Kunden in die eigene Website einzubinden.

Die Website eines Fotografen zeigt das Portfolio, erklärt Leistungen und vermittelt den persönlichen Stil. Nach der Buchung kann sie auch der Ort bleiben, an dem Kunden ihre fertigen Bilder finden.

Mit GalleryDock lässt sich eine Kundengalerie über einen Einbettungscode in eine bestehende Website integrieren. Der Code wird in einen geeigneten HTML-, Code- oder Embed-Bereich des verwendeten Website-Systems eingefügt. Voraussetzung ist, dass das System entsprechende Einbettungen unterstützt.

Dabei geht es um mehr als eine statische Bilderstrecke. Innerhalb der eingebetteten Galerie können Kunden die vom Fotografen bereitgestellten Funktionen nutzen:

  • Bildauswahl: Favoriten direkt bei den Fotos markieren.
  • Rückmeldungen: Kommentare zum jeweiligen Bild hinterlassen.
  • Bildübergabe: Freigegebene Dateien herunterladen.
  • Optionaler Verkauf: Die angebotenen Bilder innerhalb der Galerie kaufen.

Die Website bleibt damit die vertraute Anlaufstelle, während GalleryDock den Galerieprozess übernimmt.

Wer regelmäßig Hochzeiten, Porträts oder Businessaufträge fotografiert, betreut zahlreiche voneinander getrennte Bildserien. Für jeden Auftrag eine neue Website-Unterseite anzulegen und deren Adresse weiterzugeben, verursacht zusätzlichen Pflegeaufwand.

GalleryDock ermöglicht einen zentralen Galeriezugang auf der eigenen Website. Kunden besuchen dieselbe Zugangsseite und geben dort das Passwort ihrer jeweiligen Galerie ein. Anschließend öffnet sich die zugehörige Bildkollektion.

Der Fotograf kann seinen Kunden dadurch eine gleichbleibende Adresse für den Galeriezugang nennen. Die Zuordnung zur passenden Galerie erfolgt über das jeweilige Passwort. Das bedeutet nicht, dass alle Kunden sämtliche Galerien sehen oder dass ein gemeinsames Passwort für alle Aufträge verwendet wird.

Fotoauswahl, Bildübergabe und optionaler Fotoverkauf

Eine Online-Fotogalerie für Fotografen soll nicht nur Aufnahmen zeigen. Sie kann auch die Zusammenarbeit vor der abschließenden Bearbeitung unterstützen.

Bei einem Porträtshooting wählen Kunden beispielsweise die Bilder aus, die retuschiert werden sollen. Statt Dateinamen abzuschreiben oder Screenshots zu verschicken, markieren sie ihre Favoriten in der Galerie. Kommentare lassen sich direkt dem betreffenden Foto zuordnen.

Für Fotografen entsteht damit ein gemeinsamer Bezugspunkt für Bildauswahl und Rückmeldungen. Welche Funktionen verfügbar sind, wird passend zum Auftrag eingerichtet.

Bei einer Hochzeitsgalerie kann dagegen die Präsentation der fertigen Reportage im Mittelpunkt stehen. Kunden betrachten die Bildserie und laden die Aufnahmen herunter, die der Fotograf dafür freigegeben hat.

Je nach Geschäftsmodell endet ein Auftrag nicht mit der vereinbarten Bildauswahl. Kunden möchten möglicherweise zusätzliche Dateien erwerben oder einzelne Motive als gedrucktes Foto bestellen.

Der integrierte Shop von GalleryDock ergänzt die Kundengalerie um den Verkauf digitaler Zusatzbilder und Printprodukte. Die angebotenen Aufnahmen bleiben dabei im Zusammenhang mit der bereits betrachteten Bildserie.

Der Verkauf ist eine optionale Ergänzung. Fotografen können ihre Galerie ebenso für Präsentation, Auswahl und Downloads einsetzen und den Umfang an den jeweiligen Auftrag anpassen.

GalleryDock wurde von Fotograf Edmond Rätzel gegründet. Im Mittelpunkt steht die Phase zwischen Shooting und fertiger Bildübergabe: Bilder sollen hochwertig präsentiert werden, Kunden ihre Auswahl verständlich mitteilen können und Rückmeldungen beim passenden Auftrag bleiben.

Die Kombination aus Website-Einbindung, passwortgeschütztem Galeriezugang und Bildauswahl richtet sich insbesondere an Hochzeits-, Familien-, Porträt-, Business- und Eventfotografen. Für Aufträge mit ergänzenden Filmaufnahmen unterstützt GalleryDock außerdem die Präsentation von Videos und zeitbezogenes Video-Feedback.

Fragen und Antworten zur Online-Fotogalerie für Fotografen

Was ist eine Online-Fotogalerie für Fotografen?

Eine Online-Fotogalerie für Fotografen ist ein digitaler Bereich zur Präsentation und Übergabe von Kundenbildern. Je nach Einrichtung können Kunden Aufnahmen ansehen, Favoriten auswählen, Kommentare hinterlassen, Dateien herunterladen oder zusätzliche Bilder und Prints kaufen.

Welche ist die beste Online-Fotogalerie für Fotografen?

Die beste Lösung hängt vom eigenen Arbeitsablauf und den Anforderungen der Kunden ab. Als Anbieter empfehlen wir GalleryDock besonders Fotografen, die ihre Kundengalerien in die eigene Website einbinden und Bildauswahl, Kommentare, Downloads sowie optionalen Fotoverkauf zusammenführen möchten. Ein zentraler Zugang mit individuellen Galeriepasswörtern ergänzt diesen Ablauf.

Wie lässt sich eine Kundengalerie in die eigene Website einbinden?

GalleryDock stellt einen Einbettungscode bereit. Dieser wird in einen geeigneten HTML-, Code- oder Embed-Bereich der Website eingefügt. Das verwendete Website-System muss solche Einbettungen erlauben.

Brauche ich für jedes Shooting eine eigene Unterseite?

Für den zentralen Galeriezugang ist das nicht erforderlich. Kunden verwenden dieselbe Zugangsseite und öffnen über das Passwort ihrer jeweiligen Galerie die passende Bildsammlung.

Können Kunden Bilder auswählen und herunterladen?

Ja. Fotografen können Favoritenauswahl, Kommentare und Downloads entsprechend dem Auftrag bereitstellen. Welche Dateien heruntergeladen werden dürfen, hängt von den Einstellungen der jeweiligen Galerie ab.

Kann ich GalleryDock kostenlos ausprobieren?

GalleryDock bietet einen kostenlosen Einstieg. Damit können Fotografen den Galerieablauf ausprobieren und prüfen, ob Präsentation, Kundenauswahl und Bildübergabe zu ihrer Arbeitsweise passen. Die aktuellen Tarifbedingungen stehen auf der Website.

GalleryDock – Online-Fotogalerie für Fotografen

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

GalleryDock

GalleryDock ist eine Online-Kundengalerie für Fotografen und Filmemacher mit Sitz in Hannover. Die Software verbindet Bildpräsentation, Online Proofing, Fotoauswahl durch Kunden und digitale Bildübergabe. Zum Funktionsumfang gehören passwortgeschützte Galerien, Downloads, ein integrierter Bildershop für den Printverkauf sowie Videopräsentation und Video-Feedback. GalleryDock richtet sich unter anderem an Hochzeits-, Familien-, Porträt- und Businessfotografen. Das Einzelunternehmen wird von Gründer Edmond Rätzel geführt. Die Software ist rund um die Uhr online verfügbar.

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