Online-Fotogalerie für Fotografen: GalleryDock bringt Kundengalerien auf die eigene Website

Nach einem Shooting beginnt für Fotografen ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit: Kunden möchten ihre Aufnahmen ansehen, Lieblingsbilder auswählen und die fertigen Dateien erhalten. Werden dafür E-Mails, Screenshots und verschiedene Download-Links verwendet, müssen Fotografen Rückmeldungen häufig erst dem richtigen Bild zuordnen.

GalleryDock führt diese Schritte in einer Kundengalerie zusammen. Die Software aus Hannover richtet sich an Fotografen, die ihre Bilder professionell präsentieren und die Abstimmung nach dem Shooting übersichtlich organisieren möchten. Ein Schwerpunkt ist die Möglichkeit, die Galerie und den Zugang für Kunden in die eigene Website einzubinden.

Die Website eines Fotografen zeigt das Portfolio, erklärt Leistungen und vermittelt den persönlichen Stil. Nach der Buchung kann sie auch der Ort bleiben, an dem Kunden ihre fertigen Bilder finden.

Mit GalleryDock lässt sich eine Kundengalerie über einen Einbettungscode in eine bestehende Website integrieren. Der Code wird in einen geeigneten HTML-, Code- oder Embed-Bereich des verwendeten Website-Systems eingefügt. Voraussetzung ist, dass das System entsprechende Einbettungen unterstützt.

Dabei geht es um mehr als eine statische Bilderstrecke. Innerhalb der eingebetteten Galerie können Kunden die vom Fotografen bereitgestellten Funktionen nutzen:

Bildauswahl: Favoriten direkt bei den Fotos markieren.

Favoriten direkt bei den Fotos markieren. Rückmeldungen: Kommentare zum jeweiligen Bild hinterlassen.

Kommentare zum jeweiligen Bild hinterlassen. Bildübergabe: Freigegebene Dateien herunterladen.

Freigegebene Dateien herunterladen. Optionaler Verkauf: Die angebotenen Bilder innerhalb der Galerie kaufen.

Die Website bleibt damit die vertraute Anlaufstelle, während GalleryDock den Galerieprozess übernimmt.

Wer regelmäßig Hochzeiten, Porträts oder Businessaufträge fotografiert, betreut zahlreiche voneinander getrennte Bildserien. Für jeden Auftrag eine neue Website-Unterseite anzulegen und deren Adresse weiterzugeben, verursacht zusätzlichen Pflegeaufwand.

GalleryDock ermöglicht einen zentralen Galeriezugang auf der eigenen Website. Kunden besuchen dieselbe Zugangsseite und geben dort das Passwort ihrer jeweiligen Galerie ein. Anschließend öffnet sich die zugehörige Bildkollektion.

Der Fotograf kann seinen Kunden dadurch eine gleichbleibende Adresse für den Galeriezugang nennen. Die Zuordnung zur passenden Galerie erfolgt über das jeweilige Passwort. Das bedeutet nicht, dass alle Kunden sämtliche Galerien sehen oder dass ein gemeinsames Passwort für alle Aufträge verwendet wird.