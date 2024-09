Die Würde des Menschen ist unantastbar und Genüsslich inszeniert

Die Ausstellung "Die Würde des Menschen ist unantastbar" würdigt das Werk der verstorbenen Kölner Fotografin Karin Richert und feiert gleichzeitig das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.

Karin Richert, die 2022 verstarb, porträtierte in ihrer gleichnamigen Fotoreihe Bürgerinnen und Bürger mit dem ersten Artikel des Grundgesetzes in der Hand, um die Bedeutung von Menschenwürde und Gleichheit zu betonen. Die Ausstellung zeigt über 40 Schwarz-Weiß-Fotografien, die im Jahr 2012 entstanden. In Kooperation mit Kirche im Veedel und dem katholischen Bildungswerk Köln sind die Werke der Künstlerin in der Kirche St. Marien und über den Stadtteil verteilt in mehreren Geschäften und der Galerie Koppelmann zu sehen. Neben der Portraitserie präsentiert die Galerie auch andere Werke Richerts, die gesellschaftskritische Themen wie Vielfalt, Teilhabe und Menschenwürde behandeln.

Die Ausstellung "Die Würde des Menschen ist unantastbar" wird am 07. September 2024 um 15.30 Uhr im Rahmen des Blauen Abend in der St. Marien Kirche eröffnet und läuft bis zum 03. Oktober 2024. Zum Auftakt der Ausstellung und im Rahmen der Aktion „Demokratie fördern!“ verteilt das katholische Bildungswerk Köln Grundgesetze.

Neben den Arbeiten von Karin Richert zeigt die Galerie Koppelmann vom 07. September bis zum 12. Oktober auch eine köstliche Auswahl kulinarischer Inszenierungen des preisgekrönten Fotografen Horst Kistner. Die Leidenschaft, das Essen ins richtige Licht zu rücken, kommt nicht von ungefähr, so liegen Kästners fotografischen Wurzeln in der Food Fotografie. Gekonnt weiß er uns mit seinen Geschichten zu irritieren, zu amüsieren und entführt uns in surrealistische Traumwelten. Seine Werke zeichnen sich durch eine meisterhafte Lichtführung und cineastische Ästhetik aus, inspiriert vom amerikanischen Realismus und Künstlern wie Edward Hopper.

Am Samstag, den 07. September um 18.30 Uhr lädt die Galerie Koppelmann zur Eröffnung der Ausstellung „Genussvoll inszeniert“ im Rahmen des 12. Blauen Abend in Nippes in die eigenen Galerieräume ein. Der Abend wird musikalisch vom Hardchor Ehrenfeld aus Köln begleitet und mit einem Glas Kölsch gefeiert.

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Karin Richert

07.09.-03.10.2024



Eröffnung: 07. September 2024

15:30 Uhr

St. Marien im Veedel

Baudriplatz 17

50733 Köln

Gennusvoll inszeniert

Horst Kistner

07.09.-12.10.2024



Eröffnung: 07. September 2024

18:30 Uhr

Galerie Koppelmann

Baudristr. 5

50733 Köln