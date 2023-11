Local Brand X und Freenet erhalten Gold beim diesjährigen FOX Award: Exzellenter Workflow im lokalen Franchise-Marketing

Über die FOX AWARDS

Die Fox Awards sind das Trendbarometer einer effizienten Markenkommunikation. Sie zeigen, wie Unternehmen und Organisationen Content nutzen, um neue Stakeholder zu erreichen und Kunden zu binden sowie Mitarbeitende zu halten und neue zu gewinnen. Ziel dieses, in Konzeption und Umsetzung, einzigartigen Effizienzwettbewerbs sind tiefe Einblicke in die wichtigsten Wirtschaftszweige. Dabei geht es darum, deren Anforderungen an Kommunikation auszuloten und die besten Lösungen aufzuzeigen.