Netzentwickler GmbH VerbandsManager erfolgreich auf Sicherheitslücken geprüft

Ein Penetrationstest (oft auch als “Pen-Test” bezeichnet) ist eine Sicherheitsprüfung, die darauf abzielt, Schwachstellen in einer Software oder einem System zu identifizieren. In den letzten Wochen hat die Firma syret GmbH im Auftrag der Entwicklerfirma Netzentwickler GmbH eine Sicherheitsüberprüfung des Verwaltungsprogramms VerbandsManager durchgeführt. Dabei versuchten Sicherheitsexperten in das Softwaresystem einzudringen – ähnlich wie echte Angreifer. Das Ziel dieser mehrwöchigen Maßnahme war es, Schwachstellen aufzudecken, bevor sie von bösartigen Angreifern ausgenutzt werden können.

"Mit dem Ergebnis der Tests sind wir sehr zufrieden", berichtet Felix Weigand von der Netzentwickler GmbH. "Keine Software ist fehlerfrei und erst mit einem Softwaretest durch einen externen Dienstleister erhält man ein klares Lagebild". Mit der gründlichen Auswertung des Abschlussberichtes ergibt sich, dass keine Schwachstellen entdeckt wurden, die eine sofortige Eskalation von Benutzerrechten (wie die Ausweitung von Privilegien innerhalb der Software) oder einen unberechtigten Zugriff auf eine Kundendatenbank (z. B. durch SQL-Injection) ermöglichen würden.