Start der ePA für alle: INDAMED ist mit MEDICAL OFFICE bereit für den bundesweiten Rollout

INDAMED GmbH - Heute, am 29. April 2025, beginnt der bundesweite Rollout der elektronischen Patientenakte (ePA) 3.0 – besser bekannt als „ePA-für-alle“. Die Einführung dieses zentralen Digitalisierungsprojekts im deutschen Gesundheitswesen markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg in eine vernetzte, moderne medizinische Versorgung.

Die INDAMED GmbH ist stolz darauf, von Anfang an aktiv an diesem Prozess beteiligt gewesen zu sein und stellt pünktlich zum Start das passende ePA-Modul für ihre Praxissoftware MEDICAL OFFICE bereit.

Bereits seit Jahresbeginn lief eine bundesweite Pilotphase in ausgewählten Modellregionen, in deren Rahmen die ePA-Funktionalitäten unter realen Bedingungen getestet wurden.

Mit hohem Entwicklungsaufwand und großem technischen Engagement hat die INDAMED GmbH die ePA-Funktionalitäten erfolgreich in MEDICAL OFFICE integriert.

In enger Kooperation mit den engagierten Pilotpraxen konnten zahlreiche praktische Erkenntnisse gesammelt und direkt in die Weiterentwicklung des Moduls eingebracht werden.

„Dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Pilotpraxen konnten wir sicherstellen, dass das ePA-Modul von MEDICAL OFFICE nicht nur zuverlässig, sondern auch anwenderfreundlich und intuitiv bedienbar ist“, sagt ein Entwickler der INDAMED GmbH. „Unsere Anwenderinnen und Anwender profitieren von einer hohen Funktionalität bei gleichzeitig einfacher Handhabung.“

Der heutige Rollout erfolgt im Rahmen eines sogenannten „Soft-Starts“: Die Nutzung der ePA bleibt zunächst freiwillig und wird erst zum 1. Oktober 2025 für alle Arztpraxen verpflichtend. Alle PVS-Hersteller sind dazu angehalten, zügig die entsprechenden Software-Updates bereitzustellen.

MEDICAL OFFICE Anwender können ab sofort auf das neue ePA-Modul zugreifen.

Die ePA-Funktionen lassen sich mit wenigen Klicks bedienen und bieten einen hohen Anwendernutzen – ein weiterer Schritt in Richtung einer vernetzten Patientenversorgung.

INDAMED blickt mit Zuversicht auf das Zusammenspiel aller Beteiligten und freut sich darauf, auch künftig einen aktiven Beitrag zur Digitalisierung im Gesundheitswesen zu leisten.

Weiterführende Informationen zur elektronischen Patientenakte (ePA) sowie zur Integration der ePA-Funktionalitäten in MEDICAL OFFICE finden Sie auf der INDAMED-Webseite unter https://www.indamed.de/service/kommunikation-im-medizinwesen/#ePA