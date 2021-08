BEYDES eröffnet ersten Standort - Coworking im Berliner Norden

New Working Culture, das ist die Vision hinter BEYDES, einem Projekt, das die Zukunft von flexiblen Office Spaces in Metropolregionen sowie im ländlichen Raum mitgestalten möchte. Ins Leben gerufen von Christopher Weiß, einem der Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß, eröffnet nun unter der Federführung der Berliner Agentur STRAND Brand Identity der erste BEYDES-Standort im frisch von ihm sanierten Postwerk in der Grußdorfstraße 3 in Berlin-Tegel. Am 13. August wird ab 17 Uhr zu einer kleinen Eröffnungsfeier mit Rundgängen, Networking, Talks, Musik und Drinks geladen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.