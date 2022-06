Mehrsprachigkeit eröffnet Karrierechancen

Je mehr sich das Wirtschaftsleben globalisiert, desto mehr wächst auch die Nachfrage nach mehrsprachiger Kommunikation. Bedenkt man, dass früher ganze Geschäftsetagen hauptsächlich aus ein- oder zweisprachigen Mitarbeitern bestanden, locken heutzutage Prämien für mehrsprachige Angestellte und Führungskräfte. Internationale Firmen wie z. B. die Deutsche Lufthansa AG zahlen Zulagen für ihre Flugbegleiter für zusätzliche oder besondere Fremdsprachenkenntnisse.

Die Einschränkungen, bedingt durch die weltweite Coronapandemie, wurden von Berufstätigen vermehrt dazu genutzt, sich Sprachkenntnisse anzueignen oder diese zu erweitern. Eine Option der Weiterbildung stellt der 5-tägige Bildungsurlaub pro Jahr dar, der vielen Arbeitnehmern gesetzlich zustehen kann. Leider variiert dieses Weiterbildungsangebot von Bundesland zu Bundesland. In Hessen konnten sich viele Arbeitnehmer diesen gesetzlichen Anspruch auf das nächste Jahr übertragen lassen, um so einen intensiven, zwei Wochen dauernden „Sprachurlaub“ im Sinne besserer beruflicher Chancen machen zu können.

Vor allem die Sprachschulen haben von dem Bildungstrend in deutschen Firmen profitiert. Frau Ulla Goldmann, Inhaberin und Geschäftsführerin der Wiesbadener Sprachschule mit Herz, die vor 15 Jahren ihr Unternehmen gegründet hat, berichtet: „Unsere Lehrkräfte hatten in den letzten Monaten auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung in Firmen überdurchschnittlich viel zu tun. Wir bieten Unterricht in über 22 Fremdsprachen an. Die Bedeutung von Sprachkenntnissen wird von den Firmen immer mehr geschätzt und ist im letzten Jahr vom Management verstärkt gefördert worden. Unsere Fachkräfte stimmen den Sprachunterricht auf den jeweiligen Kenntnisstand und das Sprachziel der Zielgruppe ab. Es fanden Gruppenkurse oder auch Einzelunterricht für Fach- und Führungskräfte in den Firmen oder unserer Schule vor Ort oder sogar direkt im jeweiligen Sprachland statt“.

Moderner Sprachunterricht ist nicht mit den Methoden des herkömmlichen Schulunterrichts zu vergleichen. Die Teilnehmer werden individuell gefördert und nach einem kreativen und flexiblen Konzept unterrichtet. Im professionellen Sprachunterricht wird selbstverständlich auf Wünsche der Kursteilnehmer in Bezug auf spezielle Schwerpunkthemen und Sachgebiete eingegangen.

Selbst in Zeiten von Home-Office gewinnen aufgrund der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung Fremdsprachenkenntnisse immer mehr an Relevanz. Den persönlichen Lebenslauf mit diesen Skills zu erweitern, kann also nur von Vorteil sein, für Angestellte bis hin zu den Führungskräften, die alle dem Trend einer modernen multilingualen Zeit folgen wollen.