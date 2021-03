Raus aus dem „Homeoffice“ und rein in den Arbeitsraum Natur - Eine gesunde Alternative: Der Arbeitsraum Natur

Der Arbeitsraum Natur bietet gerade in der aktuellen Zeit eine wertvolle Alternative zur Arbeit in geschlossenen Räumen. Ganz besonders in der beratenden, coachenden oder therapeutischen Arbeit mit Menschen kann die Natur zu einem ganzheitlichen Erlebnis für die Sinne und zu einem sehr spannenden sowie gesundem Arbeitsplatz werden. Die lebendige, dynamische und vielfältige Umgebung bietet ein Höchstmaß an Möglichkeiten und Chancen für Veränderungsprozesse. Diesen Chancen haben sich vier erfahrene Spezialist:innen auf dem Gebiet des Naturcoachings, der Naturtherapie bzw. des Naturmentaltrainings gewidmet und ein umfangreiches Fundament für die professionelle Arbeit im natürlichen Umfeld erarbeitet. In einem direkten Austausch unter Branchenkollegen möchten sie dieses Wissen weitergeben.

