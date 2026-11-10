38,4 Prozent arbeiten zumindest gelegentlich von zu Hause: Was das für das Teamevent in Zürich bedeutet

Offizielle Zahlen von Bund und Kanton zeigen, dass Home-Office zum Arbeitsalltag gehört. Axtra in Zürich Oerlikon bietet Teams einen Anlass, bei dem alle am selben Ort zusammenkommen.

Zürich, 10. November 2026 – Home-Office ist in der Schweiz kein Randphänomen: Laut Bundesamt für Statistik (BFS) leisteten im Jahr 2023 knapp zwei von fünf Arbeitnehmenden zumindest gelegentlich Heimarbeit (38,4 Prozent). In der Branche Information und Kommunikation waren es 82,9 Prozent der Arbeitnehmenden.

Auch im Kanton Zürich spielt Arbeit von zu Hause weiter eine Rolle, ist zuletzt aber seltener geworden: Der Home-Office-Anteil sank laut dem Amt für Mobilität des Kantons Zürich von 43 Prozent im Jahr 2023 auf 37 Prozent im Sommer 2024. Die beiden Werte stammen aus unterschiedlichen Erhebungen und lassen sich nicht direkt miteinander vergleichen.

Für Unternehmen stellt sich damit die Frage, wann das gesamte Team noch an einem Ort zusammenkommt. Wie Beschäftigte die Folgen von Home-Office für Zusammenarbeit und Austausch einschätzen, zeigt eine von Westhive in Auftrag gegebene Umfrage unter 1020 Personen im Alter von 14 bis 74 Jahren aus der Deutsch- und Westschweiz, über die die Netzwoche im April 2023 berichtete: 71 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Zusammenarbeit im Team unter der Arbeit von zuhause aus leidet. Drei Viertel gaben an, dass der soziale Austausch im Homeoffice leidet. Es handelt sich dabei um Einschätzungen der Befragten, nicht um gemessene Effekte.

Wer ein Teamevent in Zürich plant, findet bei Axtra in Oerlikon (Dörflistrasse 50, laut Axtra fünf Minuten vom Bahnhof Oerlikon entfernt) ein Angebot für Teams: Axtwerfen ist eine reine Indoor-Aktivität, der Anlass findet laut Axtra wetterunabhängig statt. Nach einer kurzen Einweisung durch die Coaches (Begrüssung und Einweisung: 15 bis 20 Minuten) organisiert Axtra ein Mannschaftsturnier mit vollständigem Spielplan, den Abschluss bildet eine Siegerehrung. Ein typischer Ablauf dauert nach Angaben von Axtra ungefähr ein bis drei Stunden.

Je nach Paket spielen 2 bis 20 Personen (1 Stunde), 5 bis 25 Personen (1,5 Stunden) oder 25 bis 50 Personen (2 Stunden); der Eventraum bietet laut Website Platz für bis zu 50 Personen. Wer vor dem Werfen noch etwas besprechen möchte, kann in den Nebenzeiten eine ruhige Ecke mit Platz für 10 bis 25 Personen für eine Präsentation oder Teamsitzung nutzen. Teams, die selbst Hand anlegen wollen, können ausserdem eine eigene Axt herstellen und anschliessend werfen. Das Angebot dauert rund drei Stunden: zwei Stunden Axtherstellung und eine Stunde Werfen.

So lassen sich eine Besprechung und ein gemeinsames Turnier an einem Ort verbinden.

Quellen