Partnerschaft von epoq und EXCONCEPT verspricht conversionsstarke Shops mit personalisierter Kundenansprache

Die epoq internet services GmbH ist der neue, starke Partner an der Seite der E-Commerce-Agentur EXCONCEPT und ist als Software-Hersteller auf KI-gestützte Personalisierung in Online-Shops spezialisiert. EXCONCEPT geht mit epoq den nächsten logischen Schritt bei der Erweiterung des Partnernetzwerkes, um für die Kunden aus dem B2B- sowie B2C-Umfeld Online-Shops und E-Commerce-Lösungen zu realisieren, die ihrer Zielgruppe personalisierte Einkaufserlebnisse bieten. epoq ist zugleich ein zuverlässiger Partner, um die Kundenanforderungen an Suchfunktionen sowie Empfehlungen auf Grundlage von KI besser abzudecken.

“Mit EXCONEPT haben wir einen E-Commerce-Spezialisten an der Hand, der wie wir auf die individuellen Anforderungen der Kunden eingeht, um das beste digitale Kundenerlebnis zu schaffen. Besonders hervorheben möchten wir die Themen Datenintegration und PIM, da diese eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Suchfunktion und Empfehlungen im Online-Shop sind. Deshalb sind wir froh, hier einen starken Partner an unserer Seite zu haben.” - Thorsten Mühling, Managing Director DACH epoq