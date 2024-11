Expertenforum zu nachhaltiger Tierernährung in Dötlingen: Dr. Eckel setzt erfolgreiche World Tour fort

In ihrer Präsentation zu Dr. Eckels Flaggschiff-Produkt stellte Dr. Iris Wortmann die besondere Wirksamkeit des Hopfens in der erfolgreichen Kombination Anta®Phyt heraus, das in diesem Jahr in neuer verbesserter Formulierung herausgebracht wurde. Außerdem präsentierte Dr. Eckel erstmals sein neuestes Produkt Anta®Phyt Green, das speziell für die Bio-Tierproduktion entwickelt wurde und darauf abzielt, die gesamte Produktion auf natürliche Weise stabiler, homogener, resilienter und leistungsfähiger zu machen. Anta®Phyt Green ist ab sofort im europäischen Markt verfügbar.

Neben den Vorträgen konnten die Teilnehmer beim interaktiven Produktworkshop einige phytogene Produkte von Dr. Eckel buchstäblich mit allen Sinnen erleben – eine willkommene Abwechslung, die nicht nur Bewegung, sondern auch Unterhaltung ins Programm brachte. So kamen auch Networking und Austausch nicht zu kurz. Die wunderbare Kulisse des Traditionshotels Gut Altona bot einen spannenden historischen Kontrast zu diesem zukunftsweisenden Event.

Einstimmig lobten die Teilnehmer die Auswahl der Vorträge und Speaker, die den Blick auch über den Tellerrand der Branche hinaus richteten, und die Möglichkeit, die Dr. Eckel-Produkte einmal buchstäblich mit allen Sinnen zu erleben: eine rundum gelungene und lebendige Veranstaltung.