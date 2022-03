Die Ansprüche an Raumakustik-Maßnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich verändert. So sind nun Lösungen gefragt, die auf der einen Seite akustisch wirksam sind, auf der anderen Seite auch den gestiegenen optischen Ansprüchen Rechnung tragen.

Manch einer erinnert sich noch an Eierkartons und Noppenschaumstoffplatten, die an Decke und Wände von Bandproberäumen verklebt wurden. Doch zeitgemäße Schallabsorber sollen nicht nur effektiv den Schall im Raum dämpfen, sondern vom Nutzer erst gar nicht als Akustik-Maßnahme wahrgenommen werden – „unsichtbare Akustik“ sozusagen.

Stellt man fest, dass die Akustik in einem Raum schlecht ist, können nachträglich beispielsweise ungenutzte Wandfläche mit Schallabsorbern belegt werden. Hierfür kommen häufig stoffbezogene Elemente in Frage. Diese lassen sich wie ein Bild an der Wand aufhängen und genau so einfach wieder entfernen. Durch die große Auswahl an Stofffarben lassen sich die Akustikelemente an den eigenen Einrichtungsstil oder sogar das Corporate Design des Unternehmens anpassen. So kann man zum Beispiel für Farbakzente sorgen und den Raum nicht nur akustisch sondern auch optisch aufwerten.

Neben den schallschluckenden Wandelementen hat die Firma SONATECH viele weitere Akustik-Produkte im Sortiment, z. B. Deckensegel, Tischabtrennungen und Akustiksäulen. Zudem bietet SONATECH ein Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus kostenloser Beratung am Telefon oder per Email, Angebotserstellung und auf Wunsch auch die Montage der Schallschlucker an. Für Firmenkunden in Süddeutschland kommt der Akustik-Experte auch vor Ort und misst dort die wichtigsten akustischen Eigenschaften des Raumes und macht bereits dort erste Lösungsvorschläge.