Feiern und Helfen – Culture Work spendet 5.000 Euro

Die Idee dazu entstand bei den Vorbereitungen zur 10-Jahresfeier im September. Es sollte nicht einfach nur das Jubiläum mit Kunden und Wegbegleitern gefeiert werden, sondern auch etwas an Menschen weitergegen werden, denen es an vielem mangelt, was für die meisten selbstverständlich ist. Die beiden Spendenempfänger wurden vor allem deswegen ausgewählt, da sie an zwei elementaren Pfeilern unserer Gesellschaft ansetzen: An dem Grundbedürfnis Hunger und Durst und bei den Kindern. Auf der Firmenfeier wurde den Gästen die Möglichkeit gegeben, sich über die beiden Organisationen zu informieren und fleißig an einem eigens erstellten Spendenrad zu drehen. Der eingesammelte Betrag wurde von Culture Work großzügig nach oben aufgerundet.

Die Spendenübergabe fand bei der Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel in der Jeschkenstraße in Geretsried statt. Dort überreichte Culture Work Geschäftsführer Dr. Bernd Müssig zusammen mit seinen beiden Kollegen Peter Neuhaus und Tim Kalbitzer die Spendenschecks an Heidemarie Ritter, 1. Vorsitzende der Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel, und Elke Burghardt, Assistentin der Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe.

Bei der Übergabe lernten die Spender noch mehr über die besondere Arbeit und den einzigartigen Beitrag, den die beiden Damen mit ihren Kolleginnen und Kollegen leisten. Sie erfuhren ebenfalls, wofür die Spenden verwendet werden. Es wurde deutlich, wie gut das Motto von Culture Work „Gesunde Menschen in gesunden Organisationen“ zu den Spendenempfängern passt und wo Gesundheit für uns Menschen beginnt.

Der Geretsrieder-Wolfratshauser-Tafel e.V. wurde 1998 als Isar-Loisach-Tafel gegründet, ist als gemeinnütziger und mildtätiger Verein eingetragen und Mitglied im Bundesverband Tafel Deutschland e.V. In der Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel arbeiten derzeit mehr als 80 Frauen und Männer ausschließlich ehrenamtlich. Sie opfern ihre Freizeit bei Wind und Wetter für die gute Sache und versorgen mehr als 400 Personen pro Woche mit Lebensmitteln. Die Verteilung erfolgt am Mittwoch in Wolfratshausen und am Montag und Samstag in Geretsried. Die Tafeln bauen eine Brücke vom Überfluss zur Bedürftigkeit und leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung prekärer Situationen. Die Wichtigkeit dieser Aufgabe wird vor allem dadurch deutlich, dass in Deutschland jährlich ca. 30 Prozent aller Lebensmittel einfach weggeworfen werden, weil sie nicht mehr verkauft werden können. Für die Tafel ist es eine Mammutaufgabe, die immer größer werdende Kluft zwischen Lebensmittelnachfrage und -angebot zu schließen.

„Die Spende wird für die Beschaffung von Kühlgeräten und den dringend benötigten Zukauf von Lebensmitteln verwendet, da leider immer weniger eingesammelt werden kann,“ betont Heidemarie Ritter.

Wer ebenfalls spenden möchte, kann das hier direkt tun:

Kontoinhaber: Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel e. V.

IBAN: DE64 7005 4306 0000 555 920

Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH betreut derzeit ca. 80 Kinder mit ihren Familien stationär, teilstationär und ambulant. Die Ursprünge gehen auf Dörte Sambraus zurück, die 1981 ihr Erbe von über zwei Millionen Mark für einen sozialen Zweck eingesetzt hat: Sie wollte benachteiligten Kindern, die zum Teil traumatische Erfahrungen gemacht haben, helfen. Sie erwarb das Anwesen, auf dem sich heute das Kinderheim „Inselhaus“ in Eurasburg und ein Stall mit Therapiepferden befindet. Die vielfältigen Betreuungsangebote beinhalten u.a. Heimgruppen und Betreute Wohnformen, Angebote im Sozialraum und Zentrale Servicedienste.

Elke Burghardt informiert: „Wir werden die Spende für das heilpädagogische Reiten auf dem Gelände des Kinderheims Inselhaus verwenden, das ein Angebot für die Heimkinder ist. Es stehen vier Ponys, ein kleiner Stall mit Paddock, ein Reitplatz und eine kleine Longierhalle zur Verfügung. Um den Boden des Platzes und der Halle zu pflegen und nachhaltig zu erhalten, muss im kommenden Jahr eine Wasserversorgung eingerichtet werden. Für diese Maßnahme werden ca. 8.000 bis 10.000 Euro benötigt. Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe ist hier auf Spenden angewiesen, da die Infrastruktur für das heilpädagogische Reiten nicht über öffentliche Gelder refinanziert ist. Dafür werden auch weitere Spenden gesammelt, um das Projekt im Frühjahr umsetzen zu können.“

Wer ebenfalls spenden möchte, kann das hier direkt tun:

Kontoinhaber: Inselhaus Kinderfonds Stiftung

IBAN: DE04 7002 0500 3750 3600 36

Zweck (bitte angeben, da sonst die Spenden nicht zugeordnet werden kann): Bewässerung Reitplatz