Generationenwechsel in der Geschäftsführung von NEUE WEGE e.V.

Im Januar 2024 hat Andrea Barth die Position der geschäftsführenden Vorständin bei NEUE WEGE e.V. übernommen.

Neue Wege e.V. wurde 1994 gegründet und ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Über 120 Mitarbeiter setzen sich in sieben verschiedenen Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien in München und Umgebung ein.

"Es ist keine einfache Aufgabe, ein 30-jähriges Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben. Besonders bei dem aktuellen, akuten Fachkräftemangel im sozialen Bereich. Es ist ein Prozess, der sehr spezielle Herausforderungen für alle Beteiligten birgt“, sagt Ulrich Wiltschko, erster Vorsitzender des Vorstands, „Deswegen sind wir überaus froh, dass mit Andrea Barth nun eine besonders kompetente, lebendige und erfahrene Frau an die Spitze von NEUE WEGE tritt."

Andrea Barth blickt bereits auf 26 Jahre Berufserfahrung in der operativen Sozialarbeit zurück. Während dieser Zeit hat sie umfassende Erfahrungen in der systemischen Familien-, Kinder- und Jugendtherapie gesammelt und dabei sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in verschiedenen leitenden Positionen wertvolle Einblicke gewonnen.

Zusätzlich zu ihrer langjährigen Berufspraxis hat Andrea Barth eine Vielzahl von Fort- und Ausbildungen absolviert. Ihre profunde Praxiserfahrung, gepaart mit Neugier, viel Hingabe und Tatkraft, ermöglicht es ihr jetzt das Team von Neue Wege e.V. pädagogisch qualifiziert zu leiten.

Ihr Wunsch ist es, Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Lebenssituationen nachhaltig zu unterstützen: „Wir wollen gemeinsam Lösungen und neue Wege schaffen“, sagt Andrea Barth. „Jeder Mensch soll bekräftigt werden, sein Leben auf seine Art und Weise gut zu gestalten.“

