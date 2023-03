Musikevent für ukrainische Kinder - Eine Veranstaltung, die Herzen öffnet

Freude an gemeinsamer Musikgestaltung schafft ein verbindendes Miteinander; dabei kam auf der Hochalm am Fuße der Alpspitze auch der Spass mit Schneeballschlacht und Schneemann bauen nicht zu kurz.

Der mit 70 Gold- und Platinplatten ausgezeichnete Komponist und Musikproduzent Goar B, Mastermind des Welthits „Mambo No. 5“, hat im Jahr 2015 die Initiative „A Place To Grow“ für Menschen in Krisensituationen und benachteiligte Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Dabei entwickelt der Musikproduzent Goar B auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittene Musikprogramme zum Mitmachen. Eine Teilnahme ist grundsätzlich auch ohne musikalische Vorkenntnisse möglich.

Aus aktuellem Anlass wurde der Aktionstag in Garmisch-Partenkirchen ukrainischen Kindern und Familien gewidmet, die für einige Stunden in die atemberaubende hochalpine Kulisse und spannende Klangwelten entführt wurden.

Dank der großzügigen Unterstützung der SANNI Foundation, des Helferkreises Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e.V., der HOCHALM1705 sowie der Bayerischen Zugspitzbahn AG konnte die Teilnahme kostenfrei ermöglicht werden.

Falls auch Sie künftige Musiktage der Initiative „A Place to Grow“ für Menschen in Krisensituationen und benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen möchten, nimmt die HKS-Stiftung für Gesundheit, Fortschritt und Soziales Ihre zweckgebundene Spende gerne entgegen:

Konto Unicredit Bank, IBAN: 69 70020270 00660 270 90, Betreff „A Place To Grow”.

