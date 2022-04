Waffenstillstand im Jemen bringt Hoffnung

ZOA Deutschland gGmbH

Die gemeinnützige Organisation ZOA Deutschland gGmbH leistet weltweit Nothilfe und Wiederaufbau in Krisengebieten. ZOA arbeitet in mehr als 13 Ländern mit einem Team von etwa 1000 Mitarbeitenden. Ihr Ziel ist es, Flüchtlingen durch eine Grundversorgung bis hin zu Bildung und Traumaverarbeitung nachhaltig zu helfen. Der deutsche Sitz der Organisation ist in Niederkassel.