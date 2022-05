„We.Together“: International Diversity and Inclusion Days zeigen Vielfalt der Audi Group

Interessierte erwartet ein spannendes Programm mit 78 Online-Sessions in neun Sprachen, aus denen sie sich ihren individuellen Mix aus Vorträgen, Workshops und Dialogformaten zusammenstellen können. Innovative Arbeitsmodelle für mehr Chancengerechtigkeit stehen genauso auf dem Programm wie Beiträge zu den Themen Allyship, LGBT*IQ, Gesundheit, kultureller Hintergrund, Inclusion und Gender. Auch externe Gäste kommen zu Wort, etwa Natalya Nepomnyashcha, Unternehmensberaterin und Gründerin von Netzwerk Chancen, die Fußballfrauen der TSG Hoffenheim, die deutschen DEL-Meisterinnen des ERC Ingolstadt und Jo Labecka von der Stiftung PROUT AT WORK. Den Fokus Inklusion diskutieren die Audianer_innen unter anderem mit der italienischen Künstlerin Simona Atzori und chinesischen Expert_innen von der China Association of Persons with Psychiatric Disability and their Relatives. Insgesamt werden sich rund 90 Beitragende aus zwölf weltweiten Gesellschaften der Audi Group an We.Together beteiligen.