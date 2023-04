2023 fängt gut an: Kantersieg und neuer Trikotsponsor für die VfB-Basketballabteilung Kevin Siger

Trotz Spielpause und mit nur einem Training vor dem Spiel überzeugten die VfB-Basketballer am 14.1 bei ihrem ersten Spiel im neuen Jahr.

Vor heimischer Kulisse empfingen sie den TuS Holzkirchen 2 und siegten mit 86 zu 56 Punkten.

Als beste Korbwerfer agierten dabei Spielertrainer Justin Ledbetter(33Punkte) und Shahin Howlader(22P.).

Das Team, das erstmalig mit neuen Trikots, gesponsert von der Firma Cloudwood, einem in Hallbergmoos ansässigen IT-Unternehmen antrat, spielt in seiner ersten Saison sehr gut und rangiert derzeit mit nur einer Niederlage auf Rang 3 in der Kreiklasse Herren B.