Mit dem interaktiven EventHub Veranstaltungen digitaler und erlebbarer machen

Bei dem diesjährigen Profi-Damengolf-Turnier der Ladies European Tour, den „Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya“, kommt erstmals der EventHub zum Einsatz.

Ein Event-Navigationssystem, das von dem norddeutschen Start-Up EventHub Digital entwickelt wurde. Dieses verbindet den klassischen Golfsport mit digitalem Komfort, bedarfsgerecht und datenschutzkonform für Veranstalter und Eventbesucher.

Anstatt der gedruckten Ausgabe des Turniermagazins und einer Faltkarte des Platzes erhält der Benutzer mittels QR-Code eine interaktive Karte auf der mobilen Website mit allen wichtigen Informationen. Dank moderner GPS-Technologie ist die Anwendung der optimale digitale Begleiter. So finden Gäste nicht nur ihre Lieblingsspieler auf dem Platz und können die Scores live verfolgen, sondern auch relevante Locations wie Getränkestände, Parkplätze, Erste Hilfe und sonstige Hotspots auf der Anlage leicht und bequem finden.

Dem Veranstalter und seinen Partnern bietet die interaktive Plattform erstmals die Möglichkeit, inhaltlich, zeitlich und geo-kodierte Promotions einzusetzen, individuell zu steuern und mit den Besuchern zu interagieren.

Im Anschluss erstellt EventHub Digital ein detailliertes Reporting der anonymisierten Daten, analysiert das Besucherverhalten und hilft dabei, das Event in Zukunft noch attraktiver zu machen und es noch besser an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten – und das datenschutzkonform.

Über Ladies European Tour

Die Ladies European Tour (LET) ist die professionelle Golfturnierserie der Damen. Seit 1978 veranstaltet die LET professionelle Golfturniere auf allen fünf Kontinenten. Über 300 Mitglieder aus über 40 Ländern treten in der Saison 2022 in 36 Turnieren gegeneinander an.