Obstacle City Run bringt den Hindernislauf direkt nach Berlin

Was ist der Obstacle City Run?

Der Obstacle City Run Berlin ist ein Hindernislauf, bei dem der Spaß an der gemeinsamen sportlichen Herausforderung, Zuschauerfreundlichkeit, ein großes Rahmenprogramm, Fairness und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.

„Wir bringen den Hindernissport auf einem neuen Level zu den Menschen in die Stadt bringen“, so Lukas Dannenberg vom Veranstalter.

Die Aktiven erwartet bei DEM neuen Hindernislauf in Berlin emotionale Hotspots wie das Olympiastadion, das Maifeld und dem Glockenturm sowie 31 spektakuläre Hindernisse, die Spaß, Matsch und Muskelkater garantieren.

So können die Runner können aus drei unterschiedliche Streckenlängen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Hindernissen auswählen:

3KM-Family Edition:

Hier erwarten Familien zehn Hindernisse, die explizit für den Spaß in der ganzen Familie ausgelegt sind.

6KM-Strecke

Hier warten 21 Hindernisse die ein besonderes Erlebnis mit Wasser, Matsch und spektakulären Hindernissen garantieren - Teamwork steht hier im Mittelpunkt.

12KM-Strecke

Hier gibt es noch einmal zehn zusätzliche Hindernisse, die nur den 12KM-Aktiven vorbehalten sind. Hier wird es noch anstrengender, härter und länger als auf den 6KM. Wer es besonders intensiv und spektakulär liebt, wird hier genau richtig aufgehoben sein.

„Auf jeder der drei Strecken des Obstacle City Run Berlin gibt es für die Teilnehmenden in jedem Fall eine Menge anstrengender Aufgaben zu bewältigen, die Spaß und Muskelkater garantieren“, gibt Dannenberg einen Ausblick auf den Obstacle City Run Berlin

Was für Hindernisse wird es geben?

Neben Wasser, Matsch und vielen Überseecontainern warten die unterschiedlichsten Hindernisse auf die Teilnehmenden: u.a. 4 Meter hohe Holzklettertürme, Eisenketten tragen, Wasserrutschen, Hangelhindernisse. Weitere Details werden in den kommenden Wochen auf www.obstacle-city-run.de bekannt gegeben. „Wir bieten eine große Bandbreite an Herausforderungen, so dass jeder seine persönliche sportliche Grenze austesten kann“, so Dannenberg zur Auswahl der Hindernisse.

Ein buntes Rahmenprogramm bestehend aus Foodtruck Meile, DJs, Moderatoren und Hüpfburgen für die Jüngsten, runden den Tag ab.

Hindernislaufsport ist DIE Trendsportart der letzten Jahre und hat mittlerweile in Aktive und Fans in ganz Deutschland. „Wir freuen uns auf DAS Hindernislauffestival für ganz Berlin“, so Dannenberg.

Die Anmeldung für den Obstacle City Run Berlin 2022 ist ab sofort auf www.obstacle-city-run.de freigeschaltet.

Und für Teams gibt es einen Zusatzrabatt: Ab 5 Teammitgliedern gibt es 5,- € Preisnachlass für jedes angemeldete Teammitglied.

Infobox Obstacle City Run Berlin 2022

Veranstaltungsdatum: 09.07.2022

Anmeldung: Ab sofort möglich unter www.obstacle-city-run.de

Veranstaltungsort: Olympiapark Berlin

Strecken: 3KM Family Edition mit 10 Hindernissen

6KM mit 21 Hindernissen

12KM mit 31 Hindernissen

Veranstaltungsbeginn: 9:00 Uhr

Side-Events mit Foodtruck Meile, DJ, Moderation, Biergarten & Mitmachmodulen

Eintritt für Zuschauerinnen ist frei

Kontaktdaten Obstacle City Run

TeamEinsNull GmbH

Lukas Dannenberg

Weender Landstraße 88, 37075 Göttingen

Telefon: 0551 – 3827174

Handy: 0176- 70947892

E-Mail: @email

Homepage: www.obstacle-city-run.de