Stölting sorgt für Sicherheit bei Heim-EM

3.600 akkreditierte Mitarbeitende, mehr als zehn betreute EM-Spiele und Einsätze in sechs Stadien in ganz Deutschland: Im deutschen Fußballsommer sorgte Stölting für die Sicherheit tausender Fans und zahlreicher Spitzen-Fußballer aus ganz Europa. „Die Europameisterschaft in Deutschland ist das drittgrößte Sportereignis der Welt und stellt besonders hohe Anforderung an die Sicherheit – und denen haben wir uns erfolgreich gestellt: Alle von uns betreuten Spiele in der Arena AufSchalke verliefen ohne sicherheitsrelevante Vorkommnisse. Und auch in den uns zugeordneten Einsatzgebieten in der Merkur Spielarena in Düsseldorfklappte alles reibungslos“, betont Sebastian Mosbacher, Geschäftsführer der Stölting Service Group GmbH.



Top-Spiele wie England-Serbien oder Spanien-Italien: An insgesamt sechs der zehn offiziellen Spielstätten der Europameisterschaft sorgte Stölting in diesem Sommer für die Sicherheit der Fans und Mannschaften. In Gelsenkirchen übernahm das Unternehmen in der Arena AufSchalke bei den vier dort stattfindenden Fußballspielen die Rolle des Hauptsicherheitsdienstleisters, in Düsseldorf in der Merkur Spielarena betreute Stölting bei jedem der fünf Spiele den äußeren Sicherheitsbereich inklusive der Einlässe. Bis zu 1.300 Sicherheitskräfte waren pro Spiel in Gelsenkirchen und Düsseldorf im Einsatz.