Souverän im Gelände wie auf der Straße: der Audi Q8 e-tron edition Dakar

Ein Head-up-Display ergänzt die Anzeigen. Es projiziert wichtige Informationen direkt auf die Windschutzscheibe – sie scheinen vor der fahrenden Person zu schweben. Neu ist auch eine Anzeige im Bediensystem MMI, die über die Neigungswinkel des Fahrzeugs informiert. Im MMI-Display bietet Audi eigens für die Edition generierte Themenwelten mit MMI-Hintergrundbildern und abgestimmter Ambientebeleuchtung an. Der Geist des Fahrzeugs manifestiert sich hier in drei Darstellungen: von einem Gewitter in der Wüste über Reifenspuren bis hin zu einer Dünenlandschaft. Hohen Komfort beim Telefonieren bietet die Audi phone box. Sie koppelt das Smartphone an die Autoantenne und lädt es gleichzeitig induktiv. Die Assistenzpakete Stadt und Tour gehören ebenfalls zum Serienumfang der Edition.

Seinen praktischen Nutzen beweist der Q8 e-tron edition Dakar3 auch in seiner robusten Ausstattung. So ist das Ablage- und Gepäckraumpaket ebenfalls im Serienumfang enthalten. Die strapazierfähige Gepäckraumeinlage und die soliden Fußmatten sind mit einem Schriftzug der Edition versehen. Zudem wird das Sondermodell serienmäßig mit einem Dachkorb ausgeliefert. Dieser hat eine Traglast von 40 Kilogramm und es lassen sich diverse Utensilien in ihm verstauen. Eine Tasche für den Dachkorb und Gurte, mit denen das Zubehör befestigt werden kann, sind ebenfalls Serie. Eine zweite Ladedose ermöglicht ein Laden der Hochvoltbatterie mit Combined Charging System Typ 2 (CCS2). Darüber hinaus bietet das e-tron Ladesystem alles, was Abenteurer_innen zum Aufladen ihres Fahrzeugs benötigen – sei es zu Hause, bei Freund_innen oder im Ferienhaus.

Der Q8 e-tron edition Dakar3 wird achtfach bereift ausgeliefert. Das Fahrzeug ist mit den All-Terrain-Reifen General Grabber AT3 ausgestattet, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit im Gelände bieten. Zudem sorgt die Bereifung für einen verbesserten Grip auf unterschiedlichen Untergründen wie Schotter, steinigem Terrain, Berg- und Waldwegen sowie Schnee. Das spezielle Profil optimiert die Anfahr-, Brems- sowie Seitenführungsqualität und ermöglicht eine effiziente Selbstreinigung der Reifen, besonders auf matschigem Untergrund. Auf asphaltierten Straßen zeigt der Grabber AT3 ebenfalls sehr gute Fahreigenschaften und weist eine geringe Geräuschemission auf, was den Fahrkomfort erheblich steigert. Die All-Terrain-Bereifung hat eine M+S-Kennzeichnung und ist somit ganzjährig nutzbar. Zusätzlich werden dem Q8 e-tron edition Dakar3 Sommerreifen auf 20-Zoll-Felgen im attraktiven 5-V-Speichen-S-Design mitgeliefert.