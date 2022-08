Neue Wege, neues Glück

Mit der Gründung ihrer Auszeit-Plattform my special time im Dezember 2021 ist Sabine Peavy aus Neufahrn bei München nicht nur selbst einen neuen, beherzten Weg gegangen. Sie unterstützt damit vor allem auch jene, die sich ebenfalls verändern wollen und im Rahmen einer Coaching-Auszeit oder eines intensiven Retreats für Erholung und Gesundheit den ersten Schritt machen. Die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetarbeit, Glaubenssätze und Komfortzone sind für die Auszeitsuchenden bereits ein Begriff. Jetzt gilt es, den passenden Anbieter zu finden. Dafür präsentiert die 43jährige auf ihrer Plattform eine Vielzahl an Premium-Angeboten unter anderem in den Bereichen Life- und Business-Coaching und berät mit ihrem Fachwissen als Reiseverkehrskauffrau aber vor allem mit großem Enthusiasmus und ihrem untrüglichen Gespür für die Bedürfnisse des Einzelnen.

Die zweifache Mutter zählt zu den Frauen, die die schwierigen Phasen der Corona-Pandemie für eine Neuorientierung nutzten. Anstatt zu verzagen, befasste sich Sabine Peavy selbst intensiv mit ihrem eigenen Mindset, Zielerreichung, Manifestation und Journaling. Und sagt heute: „Schon 2019, als ich mich mit meiner individuellen Reiseberatung your special trip zum ersten Mal in die Selbstständigkeit wagte, lag der Fokus auf der persönlichen, bedürfnisorientierten Beratung egal ob Strandurlaub, Aktivreise oder Business-Trip. Dann kam Corona und ich stellte fest, dass die Menschen umdachten. Mein eigener Reise- und Auszeitenblog www.yourspecialtrip.de/blog stieg in dieser Zeit sprunghaft von 600 auf 12.000 Leser*innen pro Monat. Es war ein regelrechter Shift von reinen Urlaubsreisen zu Auszeiten mit Sinn spürbar. Die Menschen hatten Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Sie suchten vermehrt nach Ausgleich und Balance, wollten Abstand gewinnen und sich verändern. Die innere Reise sollte Neuorientierung im Außen geben. Diesen Wandel habe ich mit meiner neuen Auszeit-Plattform my special time aufgegriffen. Das Konzept der individuellen, maßgeschneiderten Beratung ist geblieben.“

Zum Start in den Sommer 2022 erweitert Sabine Peavy ihr Angebot um ein eigenes Mentoringprogramm und verwirklicht damit eines ihrer großen Weiterentwicklungsziele von my special time. Unter dem Titel „Reach your goals“ begleitet sie in einem zweitägigen Retreat im Herzen des Bayerischen Waldes Unternehmer*innen bei der Erreichung ihrer Ziele. Diese können vielfältig sein. Sei es das eigene Business auf ein neues Level zu heben, die Karriere voranzutreiben oder Beziehungen zu stärken. In Kleingruppen von bis zu fünf Teilnehmer*innen werden gemeinsam Visionen aufgesetzt und ein Aktionsplan erarbeitet. Ein eigens konzipiertes Workbook unterstützt bei den ersten erfolgreichen Schritten, fördert die Motivation und ermöglicht das schriftliche Bearbeiten und Visualisieren der eigenen Ziele. Spaziergänge in der Natur, meditative Pausen und eine frische, vegetarische Kost schenken Kraft für die Fokussierung und Schau ins Innere. Im Anschluss an das Mentoring begleitet Sabine Peavy die Teilnehmer*innen zwei Monate lang in insgesamt vier Online-Sitzungen per Zoom bei der Zielerreichung. Das erste Retreat findet von 29. bis 30. Oktober 2022 statt und kostet 749 Euro. Wer bis zum 15. September 2022 bucht, kommt in den Genuss eines vergünstigten Preises von 649 Euro. Für die Übernachtung inklusive Vollpension im Doppelzimmer in dem gemütlichen Ferienhaus in Alleinlage direkt am Wald und mit großem Garten fallen zusätzlich 70 Euro, im Einzelzimmer 100 Euro an. Eine Anreise bereits am Vortag ist auf Anfrage möglich.