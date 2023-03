Michael Rudolph – Der strengste Schulleiter Deutschlands im guidemate Audiowalk

Geboren wurde Michael Rudolph in Berlin Friedenau. Dort übernahm er 2005 als Rektor die Friedrich-Bergius-Schule.

Im guidemate Audiowalk “ Wo die Zeit Ihre Eile verliert - Hörspaziergang Friedenau ” können Interessierte die Stadt Berlin noch ein Mal neu entdecken. Dabei machen sie einen Spaziergang durch das Berlin Friedenau der 1870er Jahre bis in die Gegenwart. Die Tour von ca. zwei Stunden startet und endet am Varziner Platz.

Michael Rudolph liebt die Stille. Wenn er um 4.45 Uhr morgens die Schule betrat, genoss er diese Ruhe voll und ganz. Disziplin und Ordnung sind für ihn von höchster Wichtigkeit. Schüler und Schülerinnen, die regelmäßig zu spät kamen, mussten zur Strafe schon um 6.30 Uhr in der Schule erscheinen und vor dem Unterricht auch mal den Schulhof fegen. Rudolph hielt sich strikt an die Regeln und erwartete das auch von den Schülern und Schülerinnen. Kein Wunder also, dass er zu seinem Ruf kam.

Welche Personen haben ebenfalls in Berlin Friedenau gelebt? Und welche Geschichten stecken noch hinter diesem Stadtteil? In einer zugig-kalten Mansarde besangen die Commedian Harmonists den Lenz. Der Berlinale-Bär hat in der hiesigen Gießerei das Licht der Welt erblickt. Die revolutionären Kommunarden der K1 planten hier ihr Pudding-Attentat auf den US-Vizepräsidenten Humphrey. Dies und vieles mehr können die Hörer und Hörerinnen bei dem Audiowalk entdecken. Der akustische Spaziergang bringt Vergangenheit und Gegenwart eines von Künstlern geprägten Viertels zum Klingen. Er spielt mit Fakten und Fiktion, verwebt Originaltöne, ortsbezogene Musik und detailreiche Geschichten.

