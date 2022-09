Neujährliches Golftraining auf Teneriffa mit PGA-Pro Marcus Bruns: Abschlag auf der Vulkaninsel

Das Motto der Gruppenreise auf Teneriffa lautet: „Golfen & Genießen“. Das passiert in diesem Fall in und um das 5-Sterne-Hotel Hacienda Del Conde Meliá Collection, das nahe dem Buenavista Golfplatz gelegen ist. Dieser bietet durch seine Lage an einer Klippe eine einmalige Aussicht aufs Meer, während die Anlage selbst von Seen, Wasserfällen und zahlreichen Pflanzen gesäumt ist. Marcus Bruns, seines Zeichens Gewinner zahlreicher Golf-Turniere, steht hier in den kommenden Tagen für intensive Trainingsstunden zur Verfügung. Er hilft unter anderem dabei, Abschlag, Koordination, Ansprechverhalten und vieles mehr dauerhaft zu verbessern. Und die ein oder andere Anekdote aus seiner langjährigen PGA-Karriere wird in geselliger Runde natürlich auch thematisiert. Trainiert wird dabei nicht nur auf dem Buenavista 18-Loch-Golfplatz, sondern auch auf dem Costa Adeje, der als einer der schönsten Plätze Teneriffas gilt. Das Gelände liegt im Süden der Insel und war bereits Austragungsort vieler internationaler Turniere. Das im Training Erlernte wird später dann in gleichermaßen spannenden wie spaßigen Golfrunden in der Gruppe umgesetzt.

Abseits des Platzes wartet Entspannung im SPA-Bereich des Hotels und Abenteuerliches in der Natur Teneriffas. Die frei verfügbaren Zeiten bieten sich für Rad- und Wandertouren an – oder für eine Führung zu der Insel-Attraktion schlechthin, dem Pico del Teide. Der Vulkan ist mit einer Höhe von rund 3715 nicht nur der höchste Berg Spaniens, sondern auch der dritthöchste Inselvulkan der Erde und Teil des UNESCO-Naturerbes. Buchbar ist ein Platz auf der Gruppenreise ab 2.950,- € pro Person unter www.golfen.reisen.